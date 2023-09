Phim Hàn hot nhất hiện tại khiến khán giả hoang mang vì nội dung quá ám ảnh, mới 2 tập đầu đã "vừa xem vừa run"

Cuộc chiến sinh tồn (The escape of the seven: War for survival) là bộ phim mới lên sóng trên kênh SBS. Phim đến từ biên kịch Penthouse , thậm chí ngay từ trailer đã mang đến cảm giác như thể Penthouse phần 4. Từ màu sắc, đoạn intro với hình ảnh của những bức tượng, toà nhà chọc trời, hay vụ án mạng bí ẩn,… tất cả đều gợi nhắc đến tác phẩm trước đó của biên kịch Kim Soon Ok.

Và quả nhiên biên kịch Kim Soon Ok không hề làm khán giả thất vọng. Chỉ ngay hai tập mở đầu, phim đã cực kỳ cuốn hút với những tình tiết khiến người xem phải bàng hoàng. Ngoài một vài chi tiết khá vô lý thì hiện tại tổng thể Cuộc chiến sinh tồn được đánh giá là rất có tiềm năng để vượt mặt Penthouse .

Hai tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của mẹ con Ra Hee (Hwang Jung Eum) - Da Mi và sự xuất hiện của Mo Ne (Lee Yoo Bi). Ra Hee vì cần một khoản tiền khổng lồ để đầu tư phim mà đã tìm lại Da Mi, đứa con mình từng bỏ rơi. Cô ta lợi dụng Da Mi để trục lợi từ Bang Chil Sung, người ông nội chưa từng biết đến sự tồn tại của cô bé. Liên tiếp hai tập đầu, khán giả được thấy một người mẹ trơ tráo đến đáng sợ và còn có xu hướng bạo lực.

Re Hee không hề yêu thương con gái

Cuộc sống của Da Mi còn khổ sở hơn khi cô bé phải đối diện với người bạn "quỷ dữ đội lốt thiên thần" - Mo Ne. Vì giấc mộng nổi tiếng, Mo Ne làm giả mọi thứ, từ tuổi tác đến gốc gác gia đình. Cô ta thậm chí còn giấu nhẹm việc mình mang bầu khi đang đi học, lén sinh con và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Da Mi. Từ một nữ sinh học giỏi nhất ở trường cũ, Da Mi bị cả thế giới vùi dập, từ người đội lốt bạn thân đến giáo viên, ông lớn trong giới giải trí, thậm chí là cả mẹ ruột.

Mo Ne tiếp cận, biến Da Mi thành bình phong cho mình

Mới hai tập đầu, Cuộc chiến sinh tồn đã có quá nhiều tình tiết nằm ngoài sự tưởng tượng của khán giả. Quá nhiều cú twist cùng những cảnh phim gây ám ảnh cực độ. Chưa kể người xem còn vô cùng hoang mang khi một nhân vật có vẻ là quyền lực nhất phim còn chưa lộ mặt dù phim đã lên sóng được 2 tập. Nhân vật này khiến cho ông nội giàu có của Da Mi cũng phải quỳ gối và có lẽ là do Uhm Ki Joon đảm nhận.

Nhân vật này chưa chính thức lộ mặt sau 2 tập đầu

Sau hai tập phim đầu tiên, Cuộc chiến sinh tồn hiện đang là từ khóa gây sốt mạng xã hội. Những topic thảo luận về phim nhận được lượng tương tác lớn, khán giả đa phần đều để loại những bình luận bày tỏ sự hoang mang về kịch bản quá sốc của biên kịch Kim Soon Ok. So với những tập đầu còn tương đối yên ổn của Penthouse thì Cuộc chiến sinh tồn hiện còn "gắt" hơn.

Bình luận của khán giả:

- Xem vừa tức vừa sợ nhưng không dứt được, trời ơi cứu tôi.

- Đoạn của Mo Ne hơi cấn còn lại phim xuất sắc nha mấy bà. Đỉnh hơn Penthouse luôn.

- Xem cáu thật sự, thương Da Mi.

- Hwan Jung Eun thật tuyệt vời trong hai tập đầu tiên. Một sự tương phản hoàn toàn với những vai diễn trước đây của cô.

- Liệu Da Mi sắp hết vai chưa, làm ơn đừng để cô bé chết sớm, tôi muốn xem báo thù. Phim cuốn quá trời ơi.

- Chiếu một lần 17 tập được không, đỉnh quá.

Nguồn ảnh: SBS