Phim Hàn có cú "quay xe" gây sốc MXH: Nam phụ yêu nam chính, vậy mà không cứu nổi rating bết bát

Bộ phim Hàn My Lovely Liar (Thợ Săn Nói Dối) đang đi đến hồi kết. Bên cạnh tuyến tình cảm ngọt ngào của cặp đôi chính Do Ha (Hwang Min Hyun) - Sol Hee (Kim So Hyun) thì cốt truyện về thủ phạm sát hại Eom Ji - bạn gái cũ của Do Ha chính thức được đưa ra ánh sáng. Tập 14 của My Lovely Liar cho thấy người đứng sau toàn bộ mọi chuyện là ai, song lời thú nhận về tình cảm thật sự của hắn mới là điều khiến khán giả sốc nặng.

Bộ phim Hàn

Trong tập 14 của My Lovely Liar , nữ chính Sol Hee đã tìm ra chân tướng và kẻ thật sự đã tước đi mạng sống của Eom Ji năm xưa. Người đó bất ngờ thay chính là Deuk Chan (Yoon Ji On), chủ tịch công ty J Entertainment của Do Ha và là bạn thân nhất của anh. Không chỉ giết Eom Ji, Deuk Chan còn bảo em trai của mình đứng ra tự thú thay hắn. Song, chính người em đã tiết lộ mọi chuyện với Sol Hee, giúp cô tìm ra sự thật.

Anh trai là thủ phạm nhưng bắt em trai gánh tội thay

Tại văn phòng của Deuk Chan, nữ chính My Lovely Liar tìm ra bằng chứng trong két sắt, nhưng còn một thứ gây bất ngờ hơn. Đó là ảnh chụp của Deuk Chan và Do Ha từ rất lâu mà hắn vẫn còn giữ kín. Vào lúc này, Sol Hee và khán giả mới vỡ lẽ rằng Deuk Chan thực chất vẫn luôn thầm yêu Do Ha, và là người đã biến Do Ha thành nghi phạm trước đó để giữ anh bên cạnh mình.

Deuk Chan thú nhận yêu thầm Do Ha

Tại văn phòng, Deuk Chan cũng đã thú nhận tình cảm của mình trước mặt Sol Hee, nhưng Do Ha cũng đã nghe được. Vì quá xấu hổ và day dứt với lỗi lầm của mình, Deuk Chan đã quyết định tự vẫn ở cuối tập 14.

Màn thú nhận khiến ai nấy sốc nặng

Màn "quay xe" khét lẹt này của My Lovely Liar khiến khán giả há hốc mồm vì kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng biên kịch có thể đi xa thế này, gần như không có ai có thể đoán được. Thế nhưng dù cố gắng gây sốc bởi tình tiết bất ngờ, My Lovely Liar vẫn không thể bứt phá về rating. Hai tập 13 và 14 của phim có cú tụt dốc xuống mức 2,9% và 2,8%, trong khi chỉ còn 2 tập nữa thì phim sẽ kết thúc. Có thể xem My Lovely Liar là trường hợp đáng tiếc của tvN trong năm 2023 vì không thể tạo được sức hút lớn.