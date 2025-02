Bộ phim The Witch (Phải Lòng Nàng Phù Thủy) dù được phát hành trên một nhà đài và nền tảng OTT kém tiếng nhưng chỉ sau 2 tập, nó lại nổi lên như một "ngựa ô" của cuộc chiến phim cuối tuần tại Hàn. Phim ra mắt với rating mở màn cao nhất lịch sử nhà đài Channel A và tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình ở tập thứ 2.

Cụ thể tập thứ hai của bộ phim truyền hình cuối tuần The Witch phát sóng tối 16/2 vừa qua ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất lên tới 3,5% - một thành tích xuất sắc với đài cáp Channel A. Con số này cao gấp 145,8% so với thành tích của tập 1, giúp The Witch vượt xa đối thủ là "bom xịt" When the Stars Gossip của Lee Min Ho với thành tích 1,9% cho tập mới nhất. Với tình hình khả quan này, phim dự kiến sẽ gây sốt màn ảnh Hàn thời gian tới.

Sau 2 tập phim, The Witch đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả bởi cách chỉ đạo sản xuất tuyệt vời của đạo diễn, hé lộ cốt truyện theo góc nhìn khác nhau của nam và nữ chính. Sau những bi kịch ở tập 1, sang tới tập 2, những tình huống khiến Mi Jeong (Roh Jeong Eui) bị gọi là "phù thủy" đã được hé lộ chi tiết hơn.

Roh Jeong Eui tiếp tục thành công trong việc khắc họa nỗi thống khổ, cô đơn tột cùng của cô gái nhỏ bị cả xã hội cô lập, luôn thu mình với thế giới vì những tai nạn lớn nhỏ liên tục xảy ra với mọi người xung quanh cô. Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc là khi Mi Jeong đối diện với cái chết của bố, quy luật tử thần khiến Mi Jeong rơi vào cùng cực của sự tuyệt vọng, không biết làm thế nào để chết đi. Nỗi thống khổ của nhân vật đã được Roh Jeong Eui thể hiện quá xuất sắc khiến 2 tập đầu của The Witch bị bao trùm bởi bầu không khí vô cùng u ám, nặng nề. Điểm tươi sáng hiếm hoi ở 2 tập này là sự xuất hiện của nam chính Park Jin Young. Anh vào vai cậu bạn học bao năm vẫn thầm mến Mi Jeong và muốn phá vỡ quy luật tử thần, chứng minh Mi Jeong không phải "phù thùy" hại chết những người đàn ông xung quanh cô.

Roh Mi Jeong được khen ngợi vì cả ngoại hình lẫn diễn xuất đều tuyệt đối hoàn hảo

Sự kết hợp của cặp đôi chính nhận về nhiều lời khen

Hiện truyền thông Hàn đang đặt sự kỳ vọng cực kỳ lớn vào The Witch - bộ phim có thể trở thành biến số chưa từng có của kênh Channel A nói riêng và ngành phim Hàn nói chung. Đặc biệt, sắp tới, khi đối thủ chính của phim là When the Stars Gossip kết thúc thì rating The Witch có thể sẽ còn tăng cao hơn. Sau liên tục hơn 2 tháng đầy ảm đạm của cuộc chiến phim cuối tuần tại Hàn thì The Witch đang khiến khung giờ phim này trở nên khởi sắc trở lại.

The Witch là câu chuyện tình lãng mạn bí ẩn kể về Dong Jin (Park Jin Young), chàng trai luôn muốn phá vỡ những vận rủi xung quanh Mi Jeong - cô gái bị người đời mỉa mai là "phủ thủy". Quá nhiều người đàn ông xung quanh Mi Jeong, kể cả cha cô đều chết thảm hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng Dong Jin vẫn không tin vào quy luật tử thần và muốn ở cạnh, chữa lành cho cô gái thống khổ này. Tác phẩm này được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả nổi tiếng Kang Full thế nên ngay từ khi chưa ra mắt, phim đã nhận được sự kỳ vọng rất cao từ khán giả tại Hàn.

Nguồn ảnh: Channel A