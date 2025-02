Tại sao Đông Nam Á lại là thị trường béo bở của phim Hàn Quốc?

Phim Hàn Quốc nhắm đến Đông Nam Á

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh chậm lại do sự ra đời của các nền tảng phát trực tuyến, các nhà làm phim Hàn Quốc đang nhắm đến thị trường quốc tế, đặc biệt là khán giả Đông Nam Á, những người hâm mộ hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

Dark Nuns , với sự tham gia của Song Hye Kyo , là ví dụ gần đây nhất về sự phổ biến của phim Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Ngày 11/2, nhà phân phối phim NEW cho biết tác phẩm về nữ tu trừ tà này đứng đầu phòng vé ở Philippines trong hai tuần liên tiếp. Ở Indonesia, phim đạt được thành tích mở màn cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim Hàn Quốc và nhanh chóng vượt qua mốc 1 triệu lượt xem. Phim cũng được lên lịch ra mắt khán giả ở Singapore, Malaysia (13/2) và Việt Nam (21/2).

Dark Nuns đạt được thành tích phòng vé ấn tượng ở Philippines và Indonesia.

Bộ phim tình cảm tuổi teen sắp ra mắt You Are the Apple of My Eye (dự kiến chiếu vào ngày 21/2) cũng đang tăng cường các hoạt động tiếp thị ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia. Hai diễn viên chính là Dahyun của Twice và Jinyoung, cựu thành viên B1A4, đã đến Jakarta để gặp gỡ giới truyền thông và người hâm mộ.

Công ty sản xuất phim Studio Take chia sẻ bản làm lại bộ phim Đài Loan cùng tên (năm 2011) có các hoạt động quảng bá, bao gồm sự kiện ra mắt từ 8-11/2, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

“Bầu không khí tại sự kiện là chưa từng có. Chúng tôi có thể nhận ra tình yêu của hai diễn viên dành cho người hâm mộ thông qua cách giao tiếp tích cực. Người hâm mộ cũng phản hồi nồng nhiệt, để lại ấn tượng sâu sắc”, Studio Take dẫn lời nhà phân phối phim ở Indonesia.

Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc khác là Nocturnal , có sự tham gia của ảnh đế Ha Jung Woo, được phát hành ở Thái Lan vào ngày 6/2. Phim dự kiến ra mắt Singapore và Malaysia vào ngày 27/2 và Philippines vào ngày 26/3.

Sức hút của hallyu

Theo The Korea Times , điểm chung của những tác phẩm thu hút sự chú ý của khán giả Đông Nam Á là có những ngôi sao hàng đầu được yêu thích tại quốc gia họ.

Một quan chức trong ngành đánh giá hallyu vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể ở Đông Nam Á. Do mức độ phổ biến cao, nhiều bộ phim Hàn Quốc nhắm tới mục tiêu xuất khẩu sang khu vực này.

“Theo tôi, sự tín nhiệm vào nội dung Hàn Quốc vẫn vững chắc ở thị trường Đông Nam Á. Các nhà làm phim đang cố gắng làm những bộ phim có chủ đề mới mẻ để kích thích khán giả nước ngoài. Chúng ta có thể thấy thành công lớn của Exhuma vào năm 2024”, nguồn tin nói.

Một chuyên gia khác nhận định xét về mặt đa dạng hóa doanh thu, Đông Nam Á hiện là khu vực không thể thiếu đối với phim Hàn Quốc.

“Những tác phẩm có kinh phí lớn phải tính đến thị trường trong nước và quốc tế để có lợi nhuận. Khi xem xét thị trường nước ngoài, Đông Nam Á là yếu tố quan trọng. Có một thực tế là những quốc gia này thường làm lại phim Hàn Quốc”, quan chức giấu tên nhấn mạnh.

Dahyun được người hâm mộ đón chào nồng nhiệt khi đến quảng bá phim ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Studio Take.

Sorasitch Leelanukij, người sáng tạo nội dung cho hãng tin The Standard có trụ sở tại Thái Lan, cho biết những ngôi sao Hàn Quốc là một trong những lý do giúp phim ảnh nhận được sự chú ý.

“Hiện tượng Hallyu phát triển trong nhiều thập kỷ, thông qua phim truyền hình, điện ảnh đến Kpop, đang thu hút lượng người theo dõi đông đảo ở Đông Nam Á. Sự xuất hiện lâu dài này có nghĩa là khán giả sẵn sàng thưởng thức nội dung Hàn Quốc chất lượng cao. Ngoài ra, nữ diễn viên Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng với người Thái từ loạt phim The Glory . Vì vậy, tôi nghĩ đây là 2 trong số những lý do chính để Dark Nuns được đón nhận ở Thái Lan và Đông Nam Á”, Leelanukij chia sẻ quan điểm.