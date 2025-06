Ngay lúc này, Jung Kyung Ho đang khiến khán giả choáng váng khi diễn cảnh bị ma nhập trong bộ phim Ma Ơi, Kiện Ai? (tựa Anh: Oh My Ghost Clients). Ở phân đoạn này, nam chính No Mu Jin bị hồn ma của nữ y tá tên Cho Eun Yeong nhập vào. Khi còn sống, Cho Eun Yeong từng bị vu khống, cuối cùng phải rời bỏ cuộc đời một cách đầy oan ức. Mang theo những phẫn nộ, cô đi tìm kẻ đã đẩy mình vào đường cùng.

Diễn xuất như ma nhập của Jung Kyung Ho được khán giả khen ngợi.

Thể hiện những nỗi niềm của Cho Eun Yeong thông qua nhân vật No Mu Jin rõ ràng là thử thách không hề dễ với bất cứ diễn viên nào, tuy nhiên Jung Kyung Ho đã làm rất tốt, chứng minh giá trị của một gương mặt gạo cội có kinh nghiệm làm nghề hơn 2 thập kỷ.

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho tài tử 41 tuổi, dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Diễn xuất ma nhập theo nghĩa đen, chưa xem phim của Jung Kyung Ho bao giờ mà coi đoạn này phải khen đỉnh ghê. - Wow thật sự luôn ạ, tại xem tập 1&2 cứ mặc định là phim hài với quen ảnh đóng mấy vai cợt nhả rồi, xong xem tới đoạn này là em nổi da gà luôn huhu. Kiểu tự nhiên sợ ma ngang luôn ấy. - Bữa thấy có bình luận hỏi ma trong này có sợ lắm không. Không, thứ tui sợ là Kyung Ho. Mấy bữa đầu thì sợ cái sự tàn tạ của ổng, bữa nay thì kiểu... Huhu, trả cá hố cho tui đi. - Ổng diễn cảnh này đỉnh thật, xuất quỷ nhập thần như kiểu thực sự bị ma nhập xong quay về báo thù vậy. - Hết hồn thật chứ.

Phân cảnh đầy ấn tượng của Jung Kyung Ho trong Ma Ơi, Kiện Ai?

Nói thêm về Ma Ơi, Kiện Ai?, nội dung phim xoay quanh nhân vật chính No Mu Jin, vị luật sư lao động đang trải qua tình cảnh vô cùng chật vật. Một sự kiện khó tin xảy ra khiến anh ký hợp đồng với sinh vật bí ẩn xuất hiện từ hư không. Từ đó, No Mu Jin có khả năng giao tiếp với các linh hồn từng chịu oan ức khi còn sống.

Dàn diễn viên chính của phim.

Thời điểm Ma Ơi Kiện Ai mới lên sóng, nhiều người lầm tưởng rằng đây là một bộ phim hài hước thuần túy để giải trí. Thế nhưng thực tế, những gì tác phẩm này mang đến không chỉ có vậy. Theo chân No Mu Jin cùng các cộng sự, khán giả chứng kiến câu chuyện của những mảnh đời bất hạnh, những góc tối đáng sợ trong cuộc sống, song song với đó là những giây phút cảm động đến bất ngờ.