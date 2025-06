Trong cuộc sống bận rộn và đầy áp lực hiện nay, việc tìm kiếm những bộ phim vừa vui vẻ, vừa mang lại cảm giác bình yên, chữa lành tâm trí là điều vô cùng cần thiết. Các bộ phim Hàn Quốc hài lãng mạn nhẹ nhàng luôn là lựa chọn lý tưởng để thư giãn, giảm stress và đem lại những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Dưới đây là danh sách 6 bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất, được giới truyền thông đánh giá cao về nội dung chân thực, cảm xúc trong sáng, phù hợp để xem cùng người thân yêu.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Diễn viên chính: Shin Min Ah, Kim Seon Ho

Lấy bối cảnh tại một làng chài yên bình, "Hometown Cha-Cha-Cha" kể câu chuyện về cô bác sĩ Yoon Hye Jin từ thành phố về mở phòng khám nha khoa tại một vùng quê và gặp gỡ anh chàng làm việc gì cũng giỏi Hong Du Sik. Phim đề cao giá trị của cuộc sống bình dị, tình người chân thật, xen lẫn những cảnh hài hước nhẹ nhàng. Đây là tác phẩm mang lại cảm giác ấm áp, thích hợp để thư giãn cuối tuần cùng gia đình.

Crash Landing on You (2020)

Diễn viên chính: Hyun Bin, Son Ye Jin

Phim kể về câu chuyện tình yêu định mệnh giữa cô tiểu thư nhà tài phiệt Yoon Se Ri vô tình gặp sự cố khi nhảy dù và rơi xuống Bắc Triều Tiên, nơi cô gặp gỡ chàng sĩ quan quân đội Ri Jeong Hyeok. Với nội dung hài hước, lãng mạn xen lẫn cảm xúc chân thực, "Crash Landing on You" đã chinh phục trái tim khán giả Việt Nam bởi câu chuyện tình yêu đặc biệt, nhân văn và những tình huống hài hước, dễ thương. Phim giúp người xem cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của tình yêu vượt qua mọi giới hạn.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016)

Diễn viên chính: Lee Sung Kyung, Nam Joo Hyuk

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của các vận động viên trẻ, đặc biệt là "tiên nữ cử tạ" Kim Bok Joo dễ thương, năng động và đầy nhiệt huyết. Phim mang lại nhiều tiếng cười qua các tình huống hài hước, đáng yêu, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tự tin, ước mơ và tình bạn trong sáng. Đây là bộ phim phù hợp để xem cùng gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ.

Reply 1988 (2015)

Diễn viên chính: Lee Hye Ri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol

Lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỷ trước, "Reply 1988" kể về cuộc sống của nhóm bạn thân và gia đình trong một khu phố nhỏ Ssangmun-dong tại Seoul. Phim mang đậm nét hoài niệm, chân thực, xen lẫn những khoảnh khắc hài hước, cảm xúc chân thành về tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình. Đây là bộ phim giúp người xem trở về ký ức tuổi thơ, cảm nhận sự ấm áp, yêu thương đong đầy của cuộc sống thường nhật.

Strong Woman Do Bong Soon (2017)

Diễn viên chính: Park Bo Young, Park Hyung Sik

Phim kể về cô gái có sức mạnh phi thường Do Bong Soon. Thể lực siêu nhiên giúp Do Bong Soon có thể mang vác nặng, nhấc bổng người khác và làm biến dạng đồ vật một cách nhẹ nhàng. Nhờ vậy, cô được chọn làm vệ sĩ cho người thừa kế tập đoàn Ohsung là Ahn Min Hyuk. Phim kết hợp những yếu tố hài hước, dễ thương và tình cảm lãng mạn, mang lại cảm giác dễ chịu, vui vẻ. Bộ phim này phù hợp để xem cùng người thân, đặc biệt là các gia đình yêu thích những câu chuyện dễ thương, hài hước.

Because This Is My First Life (2017)

Diễn viên chính: Jung So Min, Lee Min Ki

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nam Se Hee – chủ một căn hộ cho thuê và Yoon Ji Ho – người thuê nhà. Việc sống chung trong một căn hộ giữa nam và nữ chính đã nảy sinh nhiều tình huống hài hước, đáng yêu và chân thật về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân. Phim mang phong cách nhẹ nhàng, dí dỏm, phù hợp để xem cùng gia đình, giúp mọi người cảm nhận được những giá trị cuộc sống đơn giản, chân thực nhất.

Mỗi bộ phim trong danh sách trên đều mang đậm nét đặc trưng của phim Hàn Quốc: nhẹ nhàng, chân thật, vui tươi và cảm xúc trong sáng. Những tác phẩm như "Hometown Cha-Cha-Cha", "Crash Landing on You" hay "Reply 1988" không chỉ giúp người xem thư giãn, giải trí mà còn mang đến những bài học về cuộc sống, tình yêu và sự sẻ chia ý nghĩa. Hãy dành chút thời gian để thưởng thức những bộ phim này cùng người thân yêu, để cảm nhận những phút giây bình yên, ấm áp trong cuộc sống thường nhật.

Ảnh: Sưu tầm