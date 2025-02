Bộ phim Hàn Quốc Friendly Rivalry (Cạnh Tranh Thân Thiện) hiện đang là một cái tên cực hot tại Việt Nam, gây bão mạng xã hội Việt bởi khai thác trực diện một chủ đề khá ít khai thác trên màn ảnh Hàn: tình yêu giữa hai cô gái. Phim nhận cơn mưa lời khen bởi mang đến màn lột xác quá ấn tượng và vô cùng táo bạo của nữ diễn viên nổi tiếng Hyeri. Chemistry bùng cháy giữa cô với bạn diễn Chung Su Bin cũng khiến người xem choáng ngợp và vô cùng thích thú.

Giữa thời điểm đang nhận về quá nhiều phản hồi tích cực từ người xem, Friendly Rivalry lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Lý do là bởi một cảnh hôn gây sốc giữa Hyeri với một nhân vật nam. Thực tế cảnh hôn này chỉ là do nhân vật Choi Kye Ong (Oh Woo Ri) tưởng tượng ra nhưng việc nữ chính phim girl love hôn một chàng trai vẫn khiến bản chất bộ phim bị ảnh hưởng không nhỏ. Không ít khán giả cảm thấy khó chịu, không thoải mái khi cảnh hôn này lên sóng.

Ngoài việc ảnh hưởng đến bản chất bộ phim về tình yêu nữ - nữ khiến số đông khán giả của phim khó chịu thì cảnh hôn này còn nhận về phản ứng gay gắt vì trông quá dung tụng. Biểu cảm, hành động quá táo bạo, cuồng nhiệt, thậm chí là mang tính khiêu khích của Hyeri và bạn diễn biến khiến người xem phải đỏ mặt. Chưa kể đến việc cảnh hôn đậm chất giường chiếu này còn không hề phù hợp với nhân vật thuộc lứa tuổi học sinh.

Bình luận của khán giả:

- Dù biết cảnh hôn này chỉ là trong tưởng tượng của một nhân vậy nhưng hành động, biểu cảm quá khiêu khích này thì tôi lần đầu thấy trên phim truyền hình Hàn, nó hơi phản cảm rồi không?

- Cái gì đấy??? Hyeri sao lại nhận cảnh này, cảnh này phải gắn mác 21+ mới đúng.

- Ý là hôn thôi chứ có phải ăn tươi nuốt sống đâu. Dù là cảnh để khiêu khích nhân vật nhưng tôi vẫn thấy nó tục tĩu quá.

- Chưa bao giờ thấy cảnh hôn nó bạo mà nó thô, nó xấu như thế này. Xem không thấy nóng bỏng mà chỉ thấy dung tục.

- Có cần thiết phải làm cảnh phim này không?

Friendly Rivalry vốn đang tạo được thiện cảm trong mắt khán giả, đáng tiếc chỉ vì một cảnh hôn tương đối thừa thãi mà nó khiến nhiều người xem “nóng máu”. Dù vậy phim vẫn đang rất hot tại nhiều quốc gia châu Á và nhất là giúp nữ chính Hyeri đổi đời sau nhiều năm bị cho là diễn xuất một màu, chỉ giỏi đóng vai hài. Trong phim cô vào vai Yoo Jae Yi là trung tâm của mọi sự chú ý tại trường Trung học nữ sinh Chaehwa. Jae Yi sở hữu hồ sơ lý lịch hoàn hảo từ xuất thân danh giá tới thành tích đứng đầu toàn trường khiến ai cũng muốn kết bạn với cô. Thế nhưng Jae Yi chỉ để ý tới Woo Seul Gi, một học sinh mới chuyển trường tới, bị vướng vào kế hoạch đen tối của các bạn cùng lớp và đang tìm hiểu về bí mật đằng sau cái chết bí ẩn của cha cô, một cựu giám khảo kỳ thi tuyển sinh đại học.