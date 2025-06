Phim Hàn 18+ đang gây sốt toàn cầu: Dàn cast toàn trai đẹp cao trên 1m80, đã xem là không dứt ra được

Mercy for None - mini-series hành động noir 18+ đến từ Hàn Quốc vừa âm thầm lên sóng Netflix ngày 6/6 đang trở thành hiện tượng toàn cầu theo một cách không ồn ào. Không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ hay chiêu trò hút truyền thông, phim vẫn lặng lẽ leo hạng trên các bảng xếp hạng nhờ một lực hút khó cưỡng: dàn trai đẹp diện vest đen, cao trên 1m80 và toát ra khí chất lạnh lùng như bước ra từ trang bìa tạp chí.

Trong thế giới noir đặc quánh bạo lực và tuyệt vọng mà Mercy for None dựng nên, không có chỗ cho tình yêu hay sự dịu dàng, chỉ còn lại những ánh mắt sắc lạnh, những bước chân trầm tĩnh và những pha cận chiến nảy lửa. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, vẻ đẹp đầy sát khí của các nhân vật nam lại trở thành điểm nhấn thị giác cuốn hút đến nghẹt thở, khiến người xem không thể rời mắt.

Dẫn dắt toàn bộ câu chuyện là So Ji Sub, tượng đài visual của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, người không chỉ giữ nguyên độ phong độ sau hàng chục năm mà còn khiến người ta choáng ngợp vì khí chất lạnh lùng vượt chuẩn điện ảnh. Ở tuổi 47, So Ji Sub hóa thân thành Nam Gi Jun, một người đàn ông đã mất tất cả, lê bước giữa thế giới ngầm để trả thù. Anh không cần nhiều thoại hay biểu cảm phức tạp.

Chỉ một cái liếc mắt, một góc nghiêng trong ánh sáng nhạt, hay những bước đi chậm rãi trong bộ suit đen, cũng đủ khiến khung hình vừa đẹp vừa nguy hiểm. Với chiều cao 1m83, gương mặt góc cạnh, mái tóc cắt ngắn và ánh mắt bất cần, So Ji Sub mang đến một hình ảnh không ồn ào nhưng đầy sát khí, thứ visual không dành cho tuổi mới lớn mà chạm đúng trái tim những khán giả đã qua thời mê vẻ ngoài dễ thương.

Đáng nói, So Ji Sub không hề đơn độc trong dàn cast. Mercy for None là bộ phim hiếm hoi quy tụ một đội hình toàn nam chính phụ, không ai dưới 1m80, và ai cũng có khí chất riêng như đang bước ra từ một tạp chí thời trang.

Lee Joon Hyuk trong vai Gi Seok - em trai của Gi Jun - mang đến một diện mạo trẻ trung, nhanh nhẹn, nóng nảy nhưng không kém phần sắc lạnh. Nếu So Ji Sub là kiểu đàn ông nặng ký cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì Lee Joon Hyuk là nguồn năng lượng bùng nổ, tươi mới và đầy phản kháng. Diện vest đen, sơ mi mở cúc, di chuyển như múa giữa ánh đèn đô thị chớp nháy, nhân vật của anh khiến cho khán giả say đắm ngay từ thước phim đầu tiên.

Ngoài hai anh em nhà họ Nam, phim còn khiến khán giả hoa mắt bởi dàn phụ không hề lép vế: Choo Young Woo với gương mặt điển trai và đường nét nam tính sắc nét, Gong Myung - vốn quen với hình ảnh thư sinh nhưng lần này trở thành phản diện tàn độc với vẻ ngoài trau chuốt, hay Lee Beom Soo, nam diễn viên gạo cội nhưng vẫn giữ nguyên phong độ khi diện vest ba mảnh và ánh nhìn như xuyên thấu người đối diện. Cả tuyến nhân vật phụ đều được xây dựng để đẹp - theo đúng nghĩa lạnh, sắc và đậm chất noir. Họ chẳng cần khoác lên mình những bộ cánh màu mè, chỉ cần vest đen, sơ mi trắng, giày da bóng loáng và vài hình xăm lấp ló nơi cổ tay, cũng đủ khiến từng khung hình ngập tràn khí chất lạnh lùng và đẹp đến nghẹt thở.

Gong Myung trong phim

Không khó hiểu khi Mercy for None đang dần leo top ở nhiều quốc gia châu Á theo thống kê từ FlixPatrol. Phim đã leo thẳng lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu cho series không thuộc tiếng Anh chỉ sau ba ngày công chiếu, ghi nhận khoảng 4,9 triệu lượt xem trong giai đoạn từ 6–8/6, và vươn lên Top 10 ở 44 quốc gia . Tại Hàn Quốc, phim chiếm vị trí đầu bảng từ ngày đầu công chiếu và duy trì vị trí này liên tiếp 5 ngày. Riêng tại Việt Nam, Mercy for None đã thống trị Netflix Top 10 các chương trình truyền hình trong 6 ngày liên tiếp. Không ít khán giả quốc tế ví von rằng xem Mercy for None không khác gì lướt lookbook của một thương hiệu vest nam dành riêng cho thế giới tội phạm. Bởi mỗi góc máy, mỗi phân đoạn hành động đều như được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp cơ thể, thần thái và từng cử động của dàn diễn viên nam - những người không chỉ diễn giỏi mà còn... quá đẹp để phải đánh nhau.

Trong thời đại phim ảnh bị ngập lụt bởi kỹ xảo, bạo lực ồn ào và những màn trình diễn visual quá lố, Mercy for None chọn cách kể chuyện bằng sự tĩnh lặng, bằng ánh nhìn lạnh lẽo, bằng tiếng gót giày vang lên trong bãi phế liệu vắng người. Nhưng chính trong sự tiết chế ấy, visual lại càng trở nên đắt giá. Bởi khi mọi thứ bị tước bỏ thì thứ còn lại duy nhất trên màn ảnh là những người đàn ông cao trên 1m80, đẹp như tranh và sẵn sàng tranh đấu bằng tất cả cảm xúc câm lặng trong tim. Và điều đó, với rất nhiều khán giả, là quá đủ để khiến họ không thể dừng xem.

Một số bình luận của khán giả: - Xem một mạch tối tới 2h sáng, dàn diễn viên đẹp trai quá, đỉnh từ phong thái, thoại tới diễn xuất - Lâu lắm rồi mới có bộ full đàn ông như thế này, không có nữ chính luôn, để cho mấy anh tự do đánh nhau coi bao đã!! - Cứ 10 bước có 1 anh đẹp trai hoặc 1 ông chú phong độ. Phim hay cuốn nhịp phim nhanh không buồn ngủ. Choo Young Woo đóng phản diện tốt ghê, diễn xuất ngày càng tiến bộ nhanh - Không biết có hay không, chỉ biết coi 7 tập mà tua đi tua lại coi những pha đánh đấm của nam chính!!! - Xem đã thật, từ hồi Giày Thủy tinh đã mê anh xã hội đen So Ji Sub rồi, bao nhiêu năm rồi mới thấy anh đóng lại. Siêu ngầu! - Đây là lý do phim Hàn được con trai xem nhiều. Làm phim phải đánh đấm vậy mới sướng

Nguồn ảnh: Netflix