Phim Hàn 18+ lập kỷ lục 6 năm mới có 1 lần, nam chính đẹp mê mẩn nhưng nhìn mặt là thấy buồn cười

Ra mắt ngày 16/4/2025, Yadang: The Snitch (Yadang: Ba Mặt Lật Kèo) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên tài năng như Ha Neul, Yoo Hai Jin, Park Hae Joon đến Ryu Kyung Soo và Chae Won Been.

Phim 18+ phá vỡ kỷ lục phòng vé

Chỉ sau 26 ngày công chiếu, phim đã vượt mốc 3 triệu lượt xem, trở thành bộ phim Hàn dán nhãn 18+ đầu tiên trong 6 năm đạt được thành tích này. Đây là kỷ lục chưa từng thấy kể từ thời The Gangster, The Cop, The Devil (2019), thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 khiến ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu điêu đứng.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Yadang còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả nhờ vào nội dung hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng và cách khai thác sâu sắc về thế giới ngầm của Hàn Quốc. Đáng nói hơn, đến ngày 13/5, phim đã chính thức vượt qua Mickey 17 của đạo diễn Bong Joon-ho để trở thành bộ phim được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc trong năm 2025, với 3.015.000 lượt bán vé so với 3.013.000 của Mickey 17.

Nội dung kịch tính, đi sâu vào thế giới ngầm

Yadang: Ba Mặt Lật Kèo là một tác phẩm chính kịch pha hành động mang nhịp phim hiện đại, kể về cuộc đối đầu căng thẳng giữa ba nhân vật đến từ ba phe khác biệt: một chỉ điểm viên lọc lõi, một công tố viên đầy tham vọng và một cảnh sát điều tra ma túy luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để phá án. Mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhưng số phận lại buộc họ vào một mối liên kết phức tạp, lúc thì cộng tác, lúc lại lợi dụng, tạo nên thế trận tâm lý nhiều tầng lớp và liên tục đảo chiều bất ngờ.

Với nhịp phim nhanh, căng thẳng, đầy rẫy các màn đấu trí và cú twist bất ngờ, Yadang không chỉ khai thác chiều sâu tâm lý từng nhân vật mà còn mạnh dạn bóc trần những mặt tối của thế giới ngầm, một đề tài nhạy cảm nhưng hiếm khi được điện ảnh Hàn khai thác đến tận cùng. Chính sự kết hợp giữa kịch tính, chiều sâu và tính hiện thực đã giúp Yadang: Ba Mặt Lật Kèo trở thành hiện tượng phòng vé năm 2025.

Dàn sao thực lực hội tụ, Kang Ha Neul gây ấn tượng

Bên cạnh nội dung, một trong những điểm giúp Yadang: Ba Mặt Lật Kèo thành công chính là sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực. Bộ phim đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Kang Ha Neul trong vai Lee Kang Su, một "yadang" (chỉ điểm viên) sắc lạnh, giàu nội tâm, sống giữa ranh giới của phản bội và sống còn. Đối đầu với anh là công tố viên Koo Gwan Hee Do (Yoo Hae Jin) thủ vai, một nhân vật thông minh, thực dụng và khó đoán. Song song đó là đội trưởng đội điều tra ma túy Oh Sang Jae (Park Hae Joon), người không ngần ngại phá luật nếu điều đó giúp anh triệt phá được đường dây buôn ma túy khét tiếng.

Đặc biệt, với sự trở lại lần này, Kang Ha Neul mang đến một hình ảnh vừa lạnh lùng, vừa hài hước, khiến khán giả không khỏi chú ý. Mặc dù thể hiện một "yadang" sắc sảo, nội tâm nhưng, tuy nhiên, biểu cảm của anh đôi khi lại mang đến sự hài hước, tạo nên một sự đối lập thú vị. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ rằng vẻ ngoài điển trai của Kang Ha Neul kết hợp với những biểu cảm bất ngờ khiến họ vừa cảm thấy cuốn hút, vừa bật cười.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Kang Ha Nneul trong Yadang: Ba Mặt Lật Kèo đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Nhiều trang phê bình như Film Inquiry và InSession Film đều ca ngợi Kang Ha Neul là điểm sáng của bộ phim, với khả năng cân bằng giữa bi kịch và hài hước một cách tinh tế. Chính sự đa dạng trong biểu cảm và khả năng diễn xuất linh hoạt đã giúp Kang Ha Neul tạo nên một nhân vật Lee Kang Su đầy ấn tượng, góp phần không nhỏ vào thành công của Yadang: Ba Mặt Lật Kèo.

Sự trỗi dậy của dòng phim 18+ có chiều sâu

Không chỉ thành công về thương mại, Yadang còn mở ra hy vọng cho dòng phim Hàn dán nhãn 18+ đang dần bị lãng quên. Thay vì dựa vào yếu tố câu khách rẻ tiền, phim đầu tư vào nội dung, diễn xuất và cách khai thác tâm lý, điều khiến khán giả cảm thấy “đáng tiền” và xứng đáng với danh xưng "phim điện ảnh", chứ không chỉ là "nội dung nóng".

Thành công của Yadang cho thấy công chúng Hàn và châu Á nói chung sẵn sàng đón nhận những bộ phim gai góc, trưởng thành hơn – miễn là nó được làm nghiêm túc và có chất lượng.

Yadang: Ba Mặt Lật Kèo không chỉ là một cú nổ phòng vé bất ngờ mà còn là bước ngoặt cho dòng phim 18+ Hàn Quốc, nơi khán giả được xem những nhân vật phức tạp, những màn đấu trí nghẹt thở và cả những biểu cảm khiến họ phải bật cười giữa loạt tình tiết căng như dây đàn, lại trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua trong thành công đó.

Bộ phim đang được công chiếu tại các cụm rạp ở Việt Nam.