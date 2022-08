Phim Giấc mơ của mẹ: Quốc Anh - Diễm My nói về việc đóng cặp dù chênh lệch tuổi tác

Phim truyền hình Giấc mơ của mẹ do Diễm My, Quốc Anh, Nhan Phúc Vinh đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên HTV2 và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tương tác ngọt ngào của Diễm My và Quốc Anh là một trong những thành công giúp cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả như hiện tại. Bất chấp việc có khoảng cách tuổi tác trong thực tế, cả hai vẫn đem đến cho khán giả trải nghiệm xem phim như đang theo dõi một cặp đôi yêu nhau thật sự.

Quốc Anh và Diễm My.

Diễm My 9X chia sẻ: "Khoảng cách 8 tuổi khiến tôi và Quốc Anh rất ngượng ngùng. Để vượt qua điều đó, tôi và cậu ấy đã phải dành rất nhiều thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng ăn, cùng nhậu, cùng say, cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu tính cách của đối phương”.

Về phía Quốc Anh, nam diễn viên cho biết: “Chị Diễm My chỉ dạy cho Quốc Anh rất nhiều về cách nhập vai, để từ đó hai chị em dễ dàng ăn ý với nhau hơn. Cho nên, dù lần đầu hợp tác, cũng là lần đầu Quốc Anh được gặp chị Diễm My nhưng hai chị em không ngại ngùng quá lâu, rất dễ dàng trở nên thân thiết để hóa thân vào nhân vật”.

Ngoài đời thực thì Diễm My lớn tuổi hơn Quốc Anh.

Nhận xét về Diễm My và Quốc Anh, đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: “Họ có độ chênh lệch tuổi tác khá cao. Ngoài đời Quốc Anh tính tình như trẻ con, còn Diễm My thì chỉn chu, đạo mạo như bà chị nghiêm khắc. Nhưng với tài năng của mình, hai bạn ấy đã cho tôi một niềm tin rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Thực tế thì qua những tập phim vừa phát sóng, Diễm My và Quốc Anh đã chứng minh được điều đó”.

Trong các tuyến tình cảm được tiết lộ, Trà My và Trọng Khang là cặp đôi có tiến triển tình cảm tuân theo mức độ tăng dần của thời gian. Ở lần gặp đầu tiên, họ vướng vào sự cố nhỏ khiến đôi bên để lại ấn tượng xấu về nhau. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này của cả hai nhanh chóng được hóa giải ở các tập liền kề.

Cặp đôi đang có tương tác khá ngọt ngào trên phim.

Trọng Khang luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cho Trà My. Ban đầu, sự giúp đỡ chỉ xuất phát từ lòng tốt nhưng kể từ tập 10 trở đi, anh bắt đầu chủ động quan tâm cô hơn thông qua những tin nhắn “thả thính”, những cuộc hẹn chỉ có hai người.

Trong những tập sắp tới, Trọng Khang và Trà My sẽ có cơ hội gần gũi, mối quan hệ tình cảm nhanh chóng tiến triển. Tuy nhiên, thân thế thật sự của Khang và sự ngăn cản của bà Thanh có trở thành rào cản khiến chuyện tình của họ bị ảnh hưởng?

