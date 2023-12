Phim được khen "lãng mạn nhất năm" xứng đáng nổi tiếng hơn, nam chính quá đỉnh dù không có nổi 1 lời thoại

Giữa hàng loạt những bộ phim tình cảm nam nữ nổi đình đám thời gian gần đây, như My Demon hay Hôn Nhân Hợp Đồng,... thì Tell Me That You Love Me lại có phần "chìm nghỉm" ở thị trường quốc tế. Lý do là bởi nó không được chiếu trên nền tảng trực tuyến lớn lại phát sóng ở một nhà đài kém tiếng. Dù vậy, đây vẫn là một bộ phim xuất sắc, được truyền thông Hàn gọi với những cái tên như "phim lãng mạn nhất năm" hay "bộ phim tình cảm kinh điển của thời đại mới".



Tell Me That You Love Me đánh dấu sự trở lại của "nam thần được cả showbiz ngưỡng mộ" Jung Woo Sung với dòng phim tình cảm, lãng mạn sau nhiều năm chủ yếu toàn đóng phim điện ảnh nặng đô. Chỉ riêng việc kéo được Jung Woo Sung trở lại với màn ảnh nhỏ và phim tình cảm là đủ hiểu kịch bản Tell Me That You Love Me phải đặc biệt thế nào. Phim được trang Naver đánh giá là đang thể hiện được giá trị đích thực của một bộ phim tình cảm cổ điển đầy sâu sắc với những cảm xúc mạnh mẽ.



Trong phim, Jung Woo Sung vào vai Cha Jin Woo, một khiếm thính. Anh ấy không thoải mái khi nói chuyện về sự khiếm khuyết của mình, sống co mình với thế giới để tránh những ánh mắt thương hại. Cuộc sống thay đổi bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ đặc biệt là Mo Eun (Shin Hyun Bin). Ở những diễn biến gần nhất, tình yêu của họ cuối cùng cũng đi đến một dấu mốc mới, khi họ dùng ánh mắt làm ngôn ngữ và nét mặt để tỏ tình. Không cần bất cứ lời thoại nào, khoảnh khắc họ nhận ra tình cảm của nhau vẫn khiến khán giả rung động. Khán giả Hàn dành rất nhiều lời khen cho chemistry hoàn hảo của cặp đôi, nhiều bình luận còn gọi Tell Me That You Love Me là "bộ phim tình cảm quý giá và hiếm thấy".

Xem phim, khán giả phải trầm trồ với diễn xuất "tinh tế đến điên rồ" của Jung Woo Sung, người đã truyền tải hoàn hảo cảm xúc của Cha Jin Woo bằng biểu cảm và đôi mắt sâu sắc mà không cần nói một lời. Bên cạnh đó, Shin Hyun Bin cũng đập tan những nghi ngờ của khán giả khi mang tới một màn trình diễn đầy nhiệt huyết. Phản ứng hóa học hoàn hảo của Jung Woo Sung và Shin Hyun Bin khiến khán giả càng mong chờ câu chuyện còn lại hơn nữa.

Nguồn ảnh: ENA