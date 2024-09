Bộ phim Love Next Door đang là đề tài được bàn luận sôi nổi khi có nhiều chi tiết gây tranh cãi. Trước đó, người hâm mộ đã dấy lên sự bất bình và thất vọng khi kịch bản phim quá bất ổn và phi logic. Cụ thể, bộ phim đã tung ra hàng loạt "dự báo" về căn bệnh ung thư của nữ chính dẫn đến kết thúc vô hậu. Điều này đã vô tình làm cho khán giả tuột "mood" và mất niềm tin vào tình yêu của đôi chính là Jung Hae In và Jung So Min.

Ngay sau đó, bộ phim lại tiếp tục đón "cơn sóng" chỉ trích khổng lồ từ khán giả vì sự thiếu hiểu biết trầm trọng khi đề cập Châu Phi như tên của một quốc gia. Được biết, mẹ của nam chính trong phim được xây dựng là một người phụ nữ bản lĩnh trong vai trò là một đại sứ quán Hàn Quốc và đã đi đến nhiều nơi để công tác trong phim. Từ đó, hai từ khóa luôn được nhân vật nhắc đến là "Châu Phi" và "Pháp" chính là nơi cô phải đi công tác thường xuyên. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đặt Châu Phi và Pháp đi liền với tư cách là tên của 2 quốc gia. Bởi, Châu Phi mà cô nhắc đến ám chỉ cả một châu lục chứ không chỉ đích danh quốc gia nào có mặt trong đó. Việc bỏ qua sự nghiên cứu rõ ràng 1 quốc gia ở Châu Phi để truyền đạt trọn vẹn trong lời thoại là hoàn toàn không khó. Vậy nên, khán giả đã đặt ra câu hỏi ê kíp đã có đủ nhận thức và sự quan tâm đến nội dung mà họ mang đến hay chưa?

Chưa hết, qua lời thoại của bố Seung Hyo trong phim đã có sự xúc phạm nghiêm trọng dẫn đến "đánh tráo khái niệm", làm lung lay nhận thức về hình ảnh của cả một châu lục khi cho rằng những nơi vợ ông công tác đều mang đầy rẫy những "nguy hiểm", "nội chiến" và "khủng bố". Xâu chuỗi với những tình tiết trên, netizen đã bức xúc nhận ra bố Seung Hyo đang ám chỉ Châu Phi chính là nơi như thế. Đây thật sự là một thông điệp khó chấp nhận và có phần tác động tiêu cực, thậm chí miệt thị đối với nhiều khán giả, đặc biệt là ở châu lục này. Qua đó cho thấy sự hời hợt rõ rệt của biên kịch trong khâu kiểm soát nội dung đã vô tình làm giảm uy tín của ê kíp Love Next Door dẫn đến làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng như hiện nay.