Phim của Han Hyo Joo, Kang Ha Neul gây sốt Netflix là phần tiếp nối "The Pirates" của Son Ye Jin: Không cười không lấy tiền!

Là phần tiếp theo và vay mượn nhiều ý tưởng từ tiền truyện The Pirates, Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng (The Pirates: The Last Royal Treasure) chia sẻ cùng một chủ đề bao quát như người tiền nhiệm của nó: truy tìm kho báu, những kẻ ác thèm khát quyền lực, cũng như những tên cướp biển. Gia tăng cảm giác hài hước hơn so với bản gốc năm 2014, bộ phim đã giữ chân khán giả trong suốt thời lượng gần 130 phút.

Cốt lõi của câu chuyện xoay quanh hai phe phái đã đoàn kết với nhau với mục tiêu chung là tìm kiếm kho báu hoàng gia. Một phe gồm các tên cướp biển dẫn đầu bởi Hae-rang (Han Hyo Joo) kiên định, có chiến thuật, và những tên cướp còn lại dẫn đầu bởi Moo-chi (Kang Ha Neul), người cũng tự xưng là "Kiếm sĩ giỏi nhất của Goryeo". Họ thường xuyên cãi vã liên tục nhưng là một đội có kỹ năng không thể phủ nhận.



Ngoài ra, còn có Han Goong (Oh Sehun) bí ẩn, một cung thủ trung thành, ít nói, nhưng có thể tự hào về độ chính xác tuyệt đối với những mũi tên của mình. Boo Heung-soo của Kwon Sang-woo là một vị vua muốn trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của riêng mình cũng thèm khát kho báu, và sử dụng nó để thúc đẩy bản thân về mặt chính trị.

Đạo diễn Kim Jung Hoon đã làm một công việc đáng kinh ngạc khi đưa câu chuyện này trở nên sống động với sự kết hợp của các phân đoạn hành động gay cấn. Những cảnh quay tuyệt đẹp khiến bạn muốn rời khỏi công việc hàng ngày của mình và tự mình bước chân lên một trong những con tàu này.

Những khoảnh khắc thú vị nhất của bộ phim đến trong các phân đoạn hành động phức tạp, được quay với phong cách tuyệt vời và sự bền bỉ. Các bối cảnh hành động được đạo diễn thể hiện một cách tinh tế về kịch tính. Bên cạnh đó bộ phim còn chứa đựng chiều sâu cảm xúc ấn tượng.



Cuộc phiêu lưu diễn ra theo mọi hướng khi các vai diễn giải quyết các manh mối, chiến đấu với vùng nước bão tố và chống lại các đối thủ. Mạch phim dồn dập với những pha hành động gay cấn và được quay đẹp mắt. Điều này được kết hợp với diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên khiến người xem cảm thấy dễ chịu và chân thực. Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng được mô tả là "sự giao thoa giữa Cướp biển vùng Caribe và Ma trận". Bạn chưa từng thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây, các nhân vật và bối cảnh rất mới mẻ và bất ngờ.

Điểm đáng khen ngợi là kỹ năng diễn xuất trong phim của các diễn viên chính tạo ra sự cân bằng tốt giữa bầu không khí hài hước và nghiêm túc. Kang Ha Neul rất xuất sắc trong vai Moo-chi, sự tự tin và niềm kiêu hãnh nam tính trong cách thể hiện của anh đã tạo nên một nhân vật quyến rũ. Ấn tượng không kém là Han Hyo Joo, người đã thay thế vị trí của Son Ye Jin đóng vai chính trong loạt phim tiền truyện khi trở thành một thuyền trưởng không thể lay chuyển có khả năng hướng dẫn bất kỳ ai đến thành công. Như đã nói, người ta cũng nên đề cập đến Oh Sehun, người có màn thể hiện mạnh mẽ, bóng bẩy trong vai Han Goong cung cấp nền tảng vững chắc cho một số nhân vật phụ hài hước hơn tỏa sáng.

Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng (The Pirates: The Last Royal Treasure) hiện đã có mặt trên Netflix.

https://afamily.vn/phim-cua-han-hyo-joo-kang-ha-neul-gay-sot-netflix-la-phan-tiep-noi-the-pirates-cua-son-ye-jin-khong-cuoi-khong-lay-tien-20220303093246769.chn