Thế vai Son Ye Jin trong phim mới, Han Hyo Joo bị áp lực vì cái bóng quá lớn của tiền bối

Mới đây, Han Hyo Joo đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với News1 về bộ phim The Pirates: Goblin Flag. Đây là phần tiếp theo của bộ phim "The Pirates" vào năm 2014. Được biết nữ chính phần một "The Pirates" do Son Ye Jin đóng chính.

Để thực hiện các cảnh quay hành động, nữ diễn viên đã tham gia khóa đào tạo trong ba tháng. "Tôi thực sự muốn nhập vai thật tốt. Tôi muốn mọi người cảm thấy rằng mình là một nữ diễn viên có thể đảm nhận các pha nguy hiểm và hoàn thành nó xuất sắc. Tôi trở nên thực sự tham vọng về điều này. Tôi yêu cầu bản thân tham gia khóa đào tạo trong khoảng ba tháng. Tôi đã luyện tập những điều cơ bản để cơ thể có thể thích ứng với các pha nguy hiểm trên dây".

Tại buổi phỏng vấn, phóng viên đã đề cập đến việc nữ diễn viên có gặp áp lực trước Son Ye Jin - nữ chính trong phần 1 hay không. "Bộ phim đầu tiên đã nhận về rất nhiều tình cảm và nhân vật Yeo Wol do Son Ye Jin đóng quá hấp dẫn. Tôi nghĩ thật vinh dự khi được mời đóng vai chính trong bộ phim tiếp theo. Sẽ là nói dối nếu khẳng định bản thân không cảm thấy bị áp lực bởi thành công của bộ phim đầu tiên. Tôi nhận ra rằng mình phải làm việc chăm chỉ cho nhân vật. Thật vinh dự khi được tiếp bước một nữ diễn viên tiền bối mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ" - Han Hyo Joo.

Han Hyo Joo dành nhiều lời khen ngợi dành cho bạn diễn: "Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Tôi rất thích khoảng thời đoàn phim cùng nhau thực hiện dự án quý giá này và dồn hết đam mê của họ vào đó. Dàn diễn viên hợp nhau đến nỗi họ bắt đầu thân thiết trong lần đầu tiên gặp nhau".

Bên cạnh đó, Han Hyo Joo còn chia sẻ một số kỷ niệm cùng Kang Ha Neul - bạn diễn đóng cặp cùng nữ diễn viên trong phim: "Dù phải thực hiện bao nhiêu cảnh hành động khó, anh ấy cũng không hề đeo dụng cụ bảo hộ. Tôi lo lắng cho Ha Neul nhưng anh ấy nói: "Không sao cả", mọi thứ đều ổn và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay gặp khó khăn. Điều khó khăn nhất với Kang Ha Neul có lẽ là những cảnh quay dưới nước".

https://afamily.vn/the-vai-son-ye-jin-trong-phim-moi-han-hyo-joo-bi-ap-luc-vi-cai-bong-qua-lon-cua-tien-boi-20220115195208407.chn