Phim cổ trang hot nhất tháng 9 bị chê thảm họa, khán giả vội "quay xe"

Trong ngày 11/9, bộ phim cổ trang võ hiệp Phó Sơn Hải do Thành Nghị đóng chính đã lên sóng trên 2 nền tảng iQiyi và Tencent. Ngay lập tức, tác phẩm này tạo nên cơn sốt lớn, cán mốc 26.670 điểm nhiệt trên Tencent ngay trong ngày đầu, trở thành dự án phá mốc 20.000 nhanh nhất lịch sử nền tảng. Còn trên iQiyi, Phó Sơn Hải cũng ghi nhận mức nhiệt 7.657 và lọt top 3 phim hot nhất của nền tảng trong năm 2025. Trên Douyin, các đoạn clip cắt từ phim nhanh chóng vượt mốc trăm triệu lượt xem, còn hashtag trên Weibo cũng có hơn 830 triệu lượt đọc.

Tuy nhiên, Phó Sơn Hải đã nhận về luồng ý kiến trái chiều, người khen gọi đây là "ánh sáng phục hưng võ hiệp", kẻ chê mỉa mai là "bom xịt dở tệ". Vậy Phó Sơn Hải thực chất có gì đặc biệt mà vừa lập kỷ lục, vừa trở thành tâm điểm chỉ trích?

Phó Sơn Hải bị chê nhiều hơn là khen

Kịch bản gây tranh cãi

Điểm nổi bật nhất của Phó Sơn Hải chính là sự đổi mới so với dòng phim võ hiệp truyền thống. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của tác giả Ôn Thụy An nhưng thêm thắt yếu tố xuyên sách và hệ thống. Thành Nghị vào vai Tiêu Minh Minh, một nhân viên văn phòng hiện đại bất ngờ xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết võ hiệp do mình sáng tác, biến thành thiếu niên anh hùng Tiêu Thu Thủy.

Khán giả tưởng anh sẽ dễ dàng thành "con cưng của hệ thống" nhưng trái lại, các chỉ số nội công, khinh công, kiếm pháp đều ở mức thấp, thậm chí còn ngã dập mặt khi nhảy từ lầu 2. Để quay về hiện thực, Tiêu Thu Thủy buộc phải trở thành minh chủ võ lâm trong vòng 1 năm.

Ý tưởng "game hóa" võ hiệp được đánh giá mới mẻ nhưng lại khiến fan võ hiệp cảm thấy gượng gạo. Những phân đoạn đậm chất giang hồ bị cắt ngang bởi các yếu tố trò chơi và tình huống tấu hài khiến nhịp phim nhiều lúc lạc điệu. Thành ra, Phó Sơn Hải liên tục bị chê "dở dở ương ương" khi vừa không đủ nghiêm túc để là võ hiệp, lại vừa không đủ giải trí để thành phim hài.

Thành Nghị bị phàn nàn

So với thành công vang dội của Liên Hoa Lâu trước đó, hình ảnh lẫn diễn xuất của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải đều đã xuống dốc. Đảm nhận 3 vai diễn trong phim, nam diễn viên 9x nỗ lực phân biệt nhân vật bằng cử chỉ, khí chất khác nhau, đồng thời nhiều phân cảnh võ thuật nguy hiểm đều do chính anh tự thực hiện.

Tuy vậy, không ít khán giả cho rằng phần diễn xuất của Thành Nghị thiếu tự nhiên. Những cảnh vui nhộn ban đầu bị chê quá lố, gương mặt sưng húp đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn phải đóng vai thiếu niên khiến anh trông gượng gạo hơn là đáng yêu. Lời thoại của Thành Nghị cũng bị chê bai khi nhả chữ không rõ, phần miệng chúm chím không mở ra nổi để đọc thoại, khẩu hình và phần tiếng không khớp càng khiến nhiều người xem khó chịu.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng filter và lớp trang điểm bóng mịn khiến gương mặt Thành Nghị bị chê "nhựa", môi đỏ hồng thiếu nam tính, đi ngược hoàn toàn với hình tượng đại hiệp phong trần mà khán giả kỳ vọng.

Thành Nghị gây thất vọng

Kỹ xảo và tạo hình quê mùa

Với mức đầu tư hơn 300 triệu tệ (khoảng 1110 tỷ đồng), khán giả kỳ vọng Phó Sơn Hải sẽ có phần nhìn mãn nhãn. Thế nhưng hiệu ứng đặc biệt, kỹ xảo trong nhiều cảnh chiến đấu lại bị chê "3 xu", bối cảnh ánh sáng với tông màu nặng khiến nhân vật và phông nền tách biệt như ghép ảnh. Phần tạo hình nhân vật nhiều lúc lòe loẹt, thậm chí bị so sánh với phim võ hiệp thập niên 2000 khiến Phó Sơn Hải trở nên quê mùa.

Trong khi đó, bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên lên sóng trước đó tuy không đạt số liệu bùng nổ nhưng vẫn được khen ngợi nhờ kỹ xảo chân thực, cảnh chiến đấu mãn nhãn khiến khán giả phải trầm trồ. Sự so sánh này càng khiến Phó Sơn Hải bị đánh giá thấp hơn dù mức đầu tư của 2 phim ngang ngửa nhau.

Phần nhìn của Phó Sơn Hải cũng gây ngán ngẩm

Không thể phủ nhận, Phó Sơn Hải đã tạo nên những kỷ lục mới về độ hot và lượt view, chứng minh sức hút từ cái tên Thành Nghị và độ đầu tư hoành tráng. Tuy nhiên, giữa cơn sốt số liệu, Phó Sơn Hải lại lộ rõ nhiều thiếu sót với kịch bản sáo rỗng, diễn xuất gây tranh cãi, kỹ xảo và tạo hình chưa xứng với số vốn hàng nghìn tỷ, cuối cùng khiến nhiều khán giả "quay xe" bỏ phim. Nếu không có sự tiến bộ đáng kể nào trong những tập sau, có lẽ phim sẽ nối gót Phàm Nhân Tu Tiên và Cẩm Tú Phương Hoa, hóa "bom xịt" trên màn ảnh Hoa ngữ năm nay.