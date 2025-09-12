Trong khi các mọt phim Hàn đang phát sốt với Ngụ Trù Của Bạo Chúa - tác phẩm lấy bối cảnh cung đình, ẩm thực với sự góp mặt của Yoona và Lee Chae Min, thì bất ngờ một huyền thoại cũ lại được réo tên rần rần. Nhiều khán giả ví von bộ phim mới này chính là "Dae Jang Geum 2025", qua đó khiến siêu phẩm Nàng Dae Jang Geum bất ngờ gây sốt trở lại sau hơn hai thập kỷ lên sóng. Dù Ngụ Trù Của Bạo Chúa đang là trend, nhưng so với tượng đài năm nào thì khán giả vẫn phải thừa nhận rằng chưa có tác phẩm nào chạm được đến đỉnh cao như Nàng Dae Jang Geum.

Ngự Trù Của Bạo Chúa

Nàng Dae Jang Geum

Lên sóng năm 2003, Nàng Dae Jang Geum từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Bộ phim kể về Jang Geum - cô gái mồ côi, xuất thân thấp kém nhưng nhờ trí thông minh và nghị lực phi thường đã vươn lên trở thành nữ ngự y đầu tiên trong lịch sử Joseon. Câu chuyện hành trình của Jang Geum từ một cung nữ nhỏ bé, trải qua vô vàn thử thách nơi hậu cung đầy rẫy âm mưu, đến khi khẳng định được tài năng trong lĩnh vực ẩm thực rồi y học, vừa hấp dẫn vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ. Khán giả không chỉ say mê với những màn so tài nấu nướng đỉnh cao mà còn khóc cười cùng nghị lực phi thường của nữ chính.

Về thành tích, Nàng Dae Jang Geum đạt rating kỷ lục 57,8% tại Hàn Quốc - con số trong mơ mà đến nay hầu như không một bộ phim cổ trang nào có thể tiệm cận. Ở thời điểm phát sóng, bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu, từ châu Á đến Trung Đông, thậm chí còn được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ và phát sóng ở hơn 90 quốc gia. Hình ảnh nàng Dae Jang Geum đã trở thành biểu tượng văn hóa, đưa làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, đặc biệt là giúp khán giả quốc tế biết đến ẩm thực, văn hóa cung đình Hàn Quốc.

Điều đáng nói, dù đã hơn 20 năm trôi qua, đến nay vẫn chưa có bộ phim nào khai thác bối cảnh hoàng cung và đề tài ẩm thực có thể vượt mặt được Nàng Dae Jang Geum. Dù Ngụ Trù Của Bạo Chúa của Yoona hiện đang được gọi vui là phiên bản Dae Jang Geum mới, nhưng rõ ràng độ bùng nổ và sức ảnh hưởng thì vẫn còn cách xa tượng đài xưa.

Một yếu tố quan trọng làm nên sức hút khủng khiếp của bộ phim chính là quốc bảo nhan sắc Lee Young Ae. Trong vai Dae Jang Geum, nữ diễn viên khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ đẹp thanh khiết, đôi mắt trong trẻo, gương mặt sang trọng đậm chất cổ điển. Đến nay, Lee Young Ae vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bất hủ của Hàn Quốc, người khiến cả châu Á phải thừa nhận đẹp quá sức chịu đựng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng, ngoại hình và kịch bản chặt chẽ đã biến Nàng Dae Jang Geum thành báu vật vô giá của truyền hình Hàn.

Có thể nói, làng phim Hàn từng sản sinh ra nhiều tác phẩm cổ trang đình đám, nhưng để đạt đến tầm vóc huyền thoại như Nàng Dae Jang Geum thì vẫn chưa ai có thể lặp lại. Và mỗi khi một bộ phim về ẩm thực cung đình ra mắt, khán giả lại không thể không so sánh, rồi lại tự vấn đến bao giờ Hàn Quốc mới lại có thêm một siêu phẩm cổ trang đỉnh cao như thế?