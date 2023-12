Phim cổ trang hay nhất 2023 phá kỷ lục thắng 9 giải lớn, Nam Goong Min ẵm cúp Daesang ở MBC Drama Awards 2023

DANH SÁCH NGHỆ SĨ ĐƯỢC VINH DANH TẠI MBC DRAMA AWARDS 2023

Daesang: Nam Goong Min (My Dearest)

Phim hay nhất: My Dearest

Best Couple: Nam Goong Min và Ahn Eun Jin (My Dearest)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

- Daily Drama: Kim Yoo Suk (Meant To Be)

- Miniseries: Woo Do Hwan (Joseon Attorney)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

- Daily Drama: Jang Seo Hee (The Witch's Game)

- Miniseries: Lee Se Young (The Story Of Park's Marriage Contract) và Ahn Eun Jin (My Dearest)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Choi Young Woo (My Dearest)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cha Chung Hwa (Kokdu Season Of Deity)

Nam diễn viên mới: Kim Mu Joon (My Dearest) và Kim Yoon Woo (My Dearest)

Nữ diễn viên mới: Park Jeong Yeon (My Dearest)

và Joo Hyun Young (The Story Of Park's Marriage Contract)

Nam diễn viên ấn tượng:

- Daily Drama: Lee Hyun Seok (The Witch's Game)

- Miniseries: Bae In Hyuk (The Story Of Park's Marriage Contract)

Nữ diễn viên ấn tượng:

- Daily Drama: Jeon Hye Yeon (Meant to Be)

- Miniseries: Park Gyu Young (A Good Day To Be A Dog)

Vai diễn nam nổi bật: Kim Jong Tae (My Dearest)