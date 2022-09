Tài tử Nam Goong Min kết hôn với bạn gái minh tinh sau 7 năm hẹn hò

Vào ngày 28/9, công ty quản lý thông báo tài tử Nam Goong Min sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm Jin Ah Reum vào ngày 7/10 tới. Đám cưới riêng tư sẽ được tổ chức tại Seoul, chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè, người thân. Nam diễn viên Jung Moon Sung - bạn thân của chú rể sẽ đóng vai trò MC kiêm chủ trì hôn lễ.

Nam Goong Min và Jin Ah Reum gặp nhau lần đầu vào năm 2015, thông qua bộ phim Light my fire. Sau thời gian tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò và trở thành 1 cặp đôi lý tưởng tại Kbiz. Khi giành giải Daesang tại MBC Drama Awards 2021, Nam Goong Min còn nhắn gửi bạn gái qua sóng truyền hình: "Ah Reum à, cảm ơn em vì đã luôn bên anh. Hãy mãi như bây giờ nhé, anh yêu em".

Cặp đôi về chung nhà sau 7 năm hẹn hò

Nam Goong Min sinh năm 1978. Anh nổi tiếng qua những bộ phim Dae bak family, My lovely family, Iris, Become a billianaire, The girl who see smells... Trong khi đó, Jin Ah Reum sinh năm 1989. Cô bước vào showbiz với vai trò người mẫu từ năm 2008 trước khi chuyển hướng diễn xuất.

