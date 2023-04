Phim cổ trang cung đấu bị chỉ trích bậc nhất: Xa Thi Mạn nhận cát xê chỉ bằng nửa Ngô Cẩn Ngôn, bị cấm trên mạng vì xuyên tạc nghiêm trọng

Diên Hi công lược của Vu Chính là 1 trong số những phim cổ trang cung đấu thành công, được khán giả yêu mến nhất. Lên sóng lần đầu vào năm 2018, Diên Hi công lược đã tạo ra cơn sốt hâm mộ khổng lồ, đồng thời tạo bệ phóng cho dàn diễn viên trẻ gồm Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải một bước thành sao.

"Diên Hi công lược" là một trong những phim cung đấu thành công nhất. Ảnh: Sina

Dẫu thành công về mặt thương mại song Diên Hi công lược vẫn nhận về hàng tá ý kiến trái chiều. Chuyện hậu trường liên quan đến nội dung phim hay những mối quan hệ lợi ích chằng chịt giữa Vu Chính với dàn diễn viên chính liên tục gây rúng động làng phim Hoa ngữ.

Gây chấn động làng phim, vượt mặt Hậu cung Như Ý truyện của Châu Tấn

Cho đến thời điểm hiện tại, Diên Hi công lược vẫn được nhắc đến như là trong những phim cung đấu Hoa ngữ hay nhất mọi thời đại. Nội dung xoay quanh nhân vật Ngụy Anh Lạc - được lấy nguyên mẫu từ Lệnh Ý Hoàng quý phi hay còn gọi là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Giai thị có thật trong lịch sử.

Ngụy Anh Lạc là một thiếu nữ đa mưu túc trí, không ngại khó khăn, bước vào Tử Cấm Thành với mục tiêu giành lại công lý cho người chị A Mãn (Ngụy Anh Ninh) vốn bị cưỡng hiếp rồi qua đời không đối chứng.

So về mặt lượt xem và bùng nổ truyền thông thì "Diên Hi công lược" có nhiều thời điểm vượt mặt "Hậu cung Như Ý truyện". Ảnh: Sina

Trên hành trình tìm lại công bằng cho chị gái, Ngụy Anh Lạc gặp gỡ Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) và được tin tưởng, giữ bên mình như cung nữ thân tín. Cùng thời điểm này, Ngụy Anh Lạc nảy sinh tình cảm với em trai của Phú Sát Dung Âm là Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải). Tuy nhiên, vì thời cuộc đẩy đưa, cộng thêm sự ngăn cản từ Càn Long (Nhiếp Viễn) mà Ngụy Anh Lạc - Hứa Khải không đến được với nhau.

Về sau, Phú Sát Dung Âm vì mất hết niềm tin với Càn Long mà nhảy lầu tự sát. Phó Hằng cũng vì bảo vệ Ngụy Anh Lạc mà chấp nhận cưới Nhĩ Tình làm vợ. Còn Ngụy Anh Lạc, sau khi vượt qua mọi khổ ải, nàng ta đã trở thành phi tần của Càn Long. Đến cuối phim, Ngụy Anh Lạc được phong làm Lệnh Ý Hoàng quý phi, nắm giữ quyền lực và làm chủ tam cung lục viện.

Cặp đôi Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc rất được yêu thích. Ảnh: Weibo

Vào thời điểm Diên Hi công lược phát sóng, bộ phim đã chịu nhiều sức ép vì cạnh tranh với Hậu cung Như Ý truyện do Châu Tấn - Hoắc Kiến Hoa đóng chính. Dù danh tiếng của ekip sản xuất lẫn dàn diễn viên đều không bằng Hậu cung Như Ý truyện song Diên Hi công lược vẫn vượt mọi định kiến, lập hàng tá kỷ lục về lượt xem. Năm 2018, Diên Hi công lược là phim cung đấu gây sốt bậc nhất. Nếu so về thành tích, Diên Hi công lược thậm chí còn vượt mặt Hậu cung Như Ý truyện. Bộ phim tạo ra vô số chủ đề gây tranh cãi, đồng thời làm bàn đạp để Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải từ diễn viên vô danh trở thành ngôi sao mới.

Xa Thi Mạn nhận cát xê bằng một nửa Ngô Cẩn Ngôn

Sau khi Diên Hi công lược lên sóng, các diễn viên tham gia dự án đều trở thành hiện tượng. Đúng lúc này, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến chuyện Vu Chính thiên vị Ngô Cẩn Ngôn, tỏ ý "xem thường" Xa Thi Mạn. Cụ thể, không ít blogger cho biết, cát xê cho vai diễn Nhàn Phi - Kế Hoàng hậu của Xa Thi Mạn chỉ là 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Trong khi đó, Ngô Cẩn Ngôn lại nhận cát xê 5 triệu NDT, tương đương 17,5 tỷ đồng.

Ngô Cẩn Ngôn vướng hàng loạt phốt sau khi đóng phim "Diên Hi công lược". Ảnh: Sina

So về kinh nghiệm diễn xuất và danh tiếng, rõ ràng Xa Thi Mạn vượt mặt Ngô Cẩn Ngôn. Trước Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn chỉ là diễn viên mới, đóng phim nhiều nhưng không nổi bật.

Còn Xa Thi Mạn thì đã nổi tiếng từ lâu, lại còn có danh hiệu Á hậu và lượng fan hùng hậu khắp Châu Á. Chính điều này khiến cho netizen cảm thấy bất bình, không ít người cho rằng Ngô Cẩn Ngôn không xứng với vai nữ chính, nhất là trong trường hợp từ diễn xuất đến nhan sắc, cô nàng này đều chỉ ở mức "thường thường bậc trung". Dẫu vậy, nhà sản xuất Vu Chính lại nhất quyết bảo vệ Ngô Cẩn Ngôn cho bằng được.

Cát xê mà Xa Thi Mạn nhận được chỉ bằng một nửa Ngô Cẩn Ngôn. Ảnh: Sina

Bằng chứng là sau phim Diên Hi công lược, Vu Chính tiếp tục giao cho Ngô Cẩn Ngôn vai chính trong các dự án cổ trang khác. Chỉ có điều cô nàng không bứt phá, diễn xuất làng nhàng gây tranh cãi liên tục.

Ngoài ra, Ngô Cẩn Ngôn cũng bị tố vì ảo tưởng mình là ngôi sao nên có thái độ không tốt với khán giả lẫn truyền thông. Việc nổi tiếng nhanh chóng làm cho Ngô Cẩn Ngôn mắc "bệnh ngôi sao", nhiều nhãn hàng và đơn vị truyền thông đã nếm trái đắng khi đặt lịch làm việc cùng diễn viên này.

Bị cấm trên mạng vì xuyên tạc

Ngày 28/9/2020, Sohu đưa tin khán giả phát hiện ra chuyện phim Diên Hi công lược bất ngờ bị gỡ bỏ trên các nền tảng trực tuyến. Ở nên tảng IQIYi, khán giả chỉ còn xem được một số đoạn cắt ngắn và trailer, các tập phim thu hút hàng trăm triệu view bỗng dưng biến mất đầy bí ẩn. Từ đây, thông tin Diên Hi công lược bị cấm cũng xuất hiện rầm rộ.

"Diên Hi công lược" và nhiều phim cung đấu khác bị cho là xuyên tạc lịch sử. Ảnh: Sina

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng nội dung các phim cung đấu như Diên Hi công lược có quá nhiều tình tiết xuyên tạc lịch sử. Vì bối cảnh và nhân vật xuất hiện trong phim đều lấy cảm hứng từ đời thực nên phim càng gây sốt thì lượng khán giả tiếp cận với thông tin sai lệch càng nhiều.

Thêm nữa, ở các phim cung đấu, dàn phi tần chỉ làm một việc duy nhất là tranh giành quyền lực rồi sát hại lẫn nhau, vợ lớn hại vợ bé, anh trai hại em trai, thậm chí là vợ chồng bày mưu tính kế với nhau, làm cho các giá trị nhân văn đều bị đảo lộn. Ngoài ra, việc các đoàn phim như Diên Hi công lược cứ phô diễn sự xa hoa, sang trọng của văn hóa cung đình cũng đi ngược lại với tinh thần lao động cần cù, siêng năng làm việc mà xã hội hiện đại đang hướng tới.

Sau "Diên Hi công lược", không có thêm nhiều tác phẩm khai thác đề tài cung đấu gây tiếng vang xuất hiện. Ảnh: Sina

Cuối cùng, truyền thông Hoa ngữ cũng nhận xét, việc làm ra phim cung đấu gây tò mò, tranh cãi như Diên Hi công lược chỉ hướng đến mục đích kiếm tiền, tối đa hóa lợi nhuận chứ không định hướng khán giả đến với những giá trị văn hóa tốt đẹp. Vậy nên, từ sau cơn sốt do Diên Hi công lược tạo ra, các cơ quan quản lý cũng dần siết chặt nội dung về phim cung đấu. Trong vòng 5 năm trở lại đây, gần như không có thêm tác phẩm cung đấu gây tiếng vang nào xuất hiện nữa.