Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 22/3, phim chỉ còn ba suất chiếu, bán 14 vé, thu khoảng 1,4 triệu đồng. Những ngày gần đây, phim gần như biến mất khỏi các khung giờ đẹp, chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số cụm rạp với lượng vé bán ra mỗi ngày ở mức rất thấp.

Dự kiến từ 26/3, phim ngừng bán vé. Sau hơn 20 ngày công chiếu, tổng doanh thu phim đạt khoảng 14,2 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của thị trường phim Việt đầu năm 2026, khi đã có tới 6 dự án vượt mốc 100 tỷ đồng.

Uyển Ân thừa nhận hy sinh cho vai diễn, đây là nhân vật khiến cô có cơ hội phải đối mặt với nhiều nỗi sợ từ độ cao đến độ sâu của biển.

Con số này cũng đặt ra dấu hỏi về hiệu quả tài chính. Theo nhận định của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, chi phí tối thiểu để sản xuất một bộ phim thương mại hiện nay dao động từ 15 đến 20 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí quảng bá có thể thêm 2-5 tỷ đồng. Với mức doanh thu hiện tại, Nhà mình đi thôi đứng trước khả năng chỉ hòa vốn hoặc thua lỗ.

Nhà mình đi thôi là tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Trần Đình Hiền. Một trong những nguyên nhân khiến phim nhanh chóng hụt hơi là thời điểm phát hành. Khởi chiếu từ mùng 10 Tết, Nhà mình đi thôi phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều dự án nội địa đang giữ nhiệt tốt như Thỏ ơi , Nhà ba tôi một phòng , Báu vật trời cho , cùng một số phim có sức hút phòng vé lớn khác. Sự xuất hiện dày đặc của dự án nội địa khiến suất chiếu bị chia nhỏ. Thực tế, ngay từ tuần thứ hai, số lượng suất chiếu của phim đã có dấu hiệu giảm nhanh, doanh thu nhỏ giọt.

Về nội dung, Nhà mình đi thôi khai thác đề tài gia đình, hướng đi an toàn nhưng cũng dễ rơi vào lối mòn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Phương (Uyển Ân), một người trẻ thành đạt trong lĩnh vực du lịch, buộc phải tham gia chuyến đi cùng gia đình để hoàn tất thương vụ đầu tư quan trọng.

Phim đặt ra nhiều vấn đề quen thuộc như khoảng cách thế hệ, áp lực thành công, nhu cầu được thấu hiểu trong gia đình. Tuy nhiên cách triển khai chưa tạo được cao trào rõ nét. Mâu thuẫn giữa các nhân vật chủ yếu dừng ở mức lời qua tiếng lại, thiếu những tình huống đủ mạnh để đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm.

Tuyến quan hệ giữa Phương và mẹ - bà Lành (do Hồng Vân thể hiện) được xem là trục chính, nhưng cách giải quyết vẫn mang tính an toàn, dễ đoán. Nhiều khán giả nhận xét phim “hiền”, thiếu sự bứt phá.

Một hạn chế khác nằm ở nhịp phim. Nhà mình đi thôi lựa chọn cách kể chậm rãi, thiên về đối thoại và tình huống đời thường. Dù phù hợp với đề tài gia đình, nhưng việc kéo dài nhiều phân đoạn thiếu cao trào khiến mạch phim bị dàn trải.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Kim Xuân, Hữu Châu, Ngọc Quỳnh, bên cạnh các gương mặt trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản chưa khai thác hết thế mạnh của các diễn viên kỳ cựu.

Vai diễn của Uyển Ân có sự đầu tư, từ việc thay đổi ngoại hình đến thể hiện tâm lý nhân vật. Nữ diễn viên chia sẻ đã tăng cân để phù hợp với hình ảnh một người trẻ chịu nhiều áp lực công việc. Thế nhưng nhân vật Phương vẫn chưa có những bước chuyển rõ rệt về tâm lý, khiến hành trình phát triển chưa thực sự thuyết phục.