Mới đây, một đoạn clip cũ trong bộ phim Cổng Mặt Trời bất ngờ được cư dân mạng đào lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sự xuất hiện của Trấn Thành trong một vai phụ khá nhỏ bên cạnh Phùng Ngọc Huy. Dù chỉ là một phân cảnh ngắn nhưng khoảnh khắc này lại khiến khán giả tò mò vì cho thấy hình ảnh của hai nghệ sĩ khi còn rất trẻ, trước khi mỗi người có một hướng đi riêng trong sự nghiệp.

Trong đoạn clip được chia sẻ, nhân vật của Phùng Ngọc Huy xuất hiện với tạo hình đậm chất công tử nhà giàu: tóc tai vén mái sành điệu, trang phục bảnh bao và luôn đứng ở vị trí trung tâm của nhóm bạn. Trong khi đó, Trấn Thành vào vai một người có thân phận như đàn em đi theo hỗ trợ, thường xuyên đứng cạnh để trò chuyện và góp lời trong những tình huống cùng Ngọc Huy. Nếu chỉ xem phim thì khá khó để ghi nhớ nhân vật của Trấn Thành vì sự xuất hiện ít ỏi và tương đối mờ nhạt.

Ở một cảnh tiếp đó, nhân vật của Phùng Ngọc Huy trong hào quang của nam chính xuất hiện với băng quấn trên đầu sau một vụ xô xát, ngồi giữa phòng trong khi những người xung quanh hỏi han. Trấn Thành lúc này lại thể hiện vai trò người bạn lo lắng, liên tục ở bên cạnh để trấn an. Dù chỉ là vai phụ với đất diễn khá ít, nam nghệ sĩ vẫn tạo được nét riêng nhờ biểu cảm tự nhiên và cách thoại duyên dáng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trở lại, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của hai nghệ sĩ. Không ít bình luận cho rằng Phùng Ngọc Huy ngày đó mang đúng khí chất con nhà giàu, gương mặt sáng và phong thái thiếu gia chính hiệu. Trong khi đó, Trấn Thành dù chỉ đóng vai phụ nhưng lại gây chú ý nhờ nét diễn duyên dáng, biểu cảm tự nhiên khiến cảnh phim trở nên sinh động hơn.

Một số bình luận của netizen: - Khó tin ghê nha, không ngờ 2 người này từng đóng chung trong Cổng Mặt Trời. - Phùng Ngọc Huy khi xưa đúng chất công tử nhà giàu. - Nét diễn anh Thành hồi xưa đã hài điên. - Đúng là ai đó cũng phải bắt đầu từ đâu đó ha. Giỏi quá trời. - Trấn Thành dễ thương quá. Rất duyên. - Haha lúc coi này tôi đã nhận ra ổng rồi, duyên ấn tượng quá trời. - Quy Cường còn đóng phục vụ thì biết hồi đó anh Huy ghê cỡ nào. Vào vai quá mượt, đẹp trai ngời ngời.

Sau nhiều năm kể từ thời điểm tham gia Cổng Mặt Trời, con đường sự nghiệp của hai nghệ sĩ cũng có nhiều thay đổi. Với Trấn Thành, từ một diễn viên phụ trên truyền hình, anh dần khẳng định tên tuổi và trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của showbiz Việt hiện nay. Nam nghệ sĩ hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên hài, nhà sản xuất và đặc biệt là đạo diễn phim điện ảnh.

Những năm gần đây, các dự án điện ảnh do Trấn Thành cầm trịch đều đạt doanh thu ấn tượng và thường xuyên tạo hiệu ứng mạnh. Vừa qua, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành cũng đạt doanh thu top đầu phòng vé Việt trong đầu năm 2026. Không chỉ vậy, anh còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình lớn, được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn dắt duyên dáng, ứng biến nhanh và phong cách hài hước đặc trưng. Từ một vai phụ nhỏ trong phim truyền hình, Trấn Thành hiện đã trở thành cái tên bảo chứng sức hút cho nhiều dự án giải trí.

Trong khi đó, Phùng Ngọc Huy từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam với nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích, đồng thời theo đuổi cả con đường ca hát. Tuy nhiên khoảng gần 10 năm trở lại đây, nam nghệ sĩ sang Mỹ sinh sống và dần rời xa showbiz trong nước. Để ổn định cuộc sống nơi đất khách, anh chuyển sang kinh doanh và bán hàng online, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các chương trình dành cho cộng đồng người Việt. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, cái tên Phùng Ngọc Huy vẫn khiến nhiều khán giả nhớ đến mỗi khi những phân cảnh cũ trong các bộ phim nổi tiếng một thời được chia sẻ lại.

Việc đoạn clip cũ được chia sẻ lại không chỉ khiến khán giả thích thú khi nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của hai nghệ sĩ mà còn gợi nhớ một giai đoạn đáng nhớ của phim truyền hình Việt. Từ những vai diễn nhỏ ngày ấy, mỗi người đã có hành trình riêng, tạo nên những dấu ấn khác nhau trong sự nghiệp của mình.

Nguồn: anhquocsh111