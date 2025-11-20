Phim có Doãn Quốc Đam khác xa bản gốc

Vụ ngoại tình kết thúc chóng vánh

Phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản Việt hóa của bộ phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Bản gốc thu hút khán giả nhờ khai thác góc khuất sự nghiệp, hôn nhân và những thách thức của ba cô gái cùng tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Ngay từ khi Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng, khán giả liên tục so sánh các tình tiết và nhân vật với 30 chưa phải là hết . Trong diễn biến mới, nhiều chi tiết của phiên bản Việt xây dựng khác hoàn toàn bản gốc, bị nhận xét thiếu kịch tính hơn.

Diễn viên Lan Phương ấn tượng cảnh nhân vật Đăng bị dồn vào chân tường ở tập 40.

Cụ thể, quá trình nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam) ngoại tình được rút ngắn. Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Đăng chỉ phạm sai lầm một lần duy nhất, sau đó nhanh chóng hối hận và tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với Linh (Lan Phương). 30 chưa phải là hết khai thác sâu hơn sự rạn nứt giữa nhân vật của Đăng và vợ. Đăng trong bản phim Trung ngoại tình nhiều lần, từng nảy sinh tình cảm với người thứ ba và liên tục nghĩ cách lén lút sau lưng vợ.

Vai tiểu tam do Lan Phương đảm nhận cũng có màu sắc mới. Khác với cách xây dựng nhân vật mưu mô, bám riết người đàn ông đã có gia đình ở bản gốc, vai của Lan Phương là người phụ nữ từng trải, mắc vấn đề về tâm lý. Chứng kiến gia đình Đăng tan vỡ, Linh tỉnh ngộ, thấy ân hận và quyết định đến xin lỗi Mỹ Anh (Phương Oanh). Diễn biến tâm lý của Linh khiến người xem bất ngờ. Nhiều người hụt hẫng vì phim không có nhiều màn đánh ghen nảy lửa như bản gốc.

Doãn Quốc Đam bị nhận xét không phù hợp đóng vai tổng tài.

"Phi vụ ngoại tình kết thúc chóng vánh với kết cục là kẻ thứ ba tự rút lui. Xem chưa thấy thỏa mãn vì đây mới là tình tiết chứng minh phong thái và bản lĩnh của Mỹ Anh", "Mạch phim quá nhanh, không gay cấn như 30 chưa phải là hết" - một số khán giả bình luận.

Trước đó, không ít tình tiết của phim cũng gây tranh cãi như cảnh tắm "kém sang" của nhân vật Đăng, hay vai Trường (Denis Đặng) được giới thiệu là chủ du thuyền hạng sang nhưng cách thể hiện chưa tương xứng với vị thế nhân vật.

Đạo diễn không cần drama để cứu phim

Khi được hỏi về nguyên nhân Gió ngang khoảng trời xanh càng về chặng cuối càng khác xa bản gốc, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh trả lời Tiền Phong rằng anh mong muốn khán giả tiếp nhận phim với tư cách tác phẩm độc lập, có sức sống riêng.

"Trong suốt quá trình làm phim, Gió ngang khoảng trời xanh được Việt hóa được đúng nghĩa, không phải sao chép lại. Tôi và ê-kíp nội dung bàn luận rất nhiều, quyết định không chạy theo cách khai thác drama tận cùng mà chọn góc nhìn về những sai lầm. Đăng do cảm xúc, áp lực của việc ở bên cạnh người vợ quá hoàn hảo nên đã phạm sai lầm, Mỹ Anh vì tính cầu toàn, đôi khi bỏ quên cảm xúc của người thân. Linh vì tổn thương trong quá khứ mà chìm sâu trong hố đen tâm lý", đạo diễn nói.

Việt hóa một bộ phim quá đình đám khiến nhà sản xuất gặp khó.

Anh cho rằng tác phẩm có thể có nhiều cách để thu hút khán giả. Tính kịch là thứ quan trọng nhưng không phải là tất cả, thay vào đó có thể chọn khai thác sâu về tâm lý.

Ở những tập đầu, Doãn Quốc Đam nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì không hợp hình tượng giám đốc giàu có, tài năng. Lan Phương cũng không có được sự trẻ trung như nhân vật ở bản gốc. Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh nhận thấy một số thay đổi ở bản Việt hóa không dễ được đón nhận từ đầu. Đến giữa phim, phản ứng của người xem tích cực hơn.

Anh cũng khen ngợi diễn xuất của Doãn Quốc Đam và Lan Phương ở chặng sau của phim. Nhân vật Đăng thể hiện tốt sự giằng xé, hối hận, trong khi Linh khiến khán giả sởn da gà vì cảnh tâm lý bất ổn.

30 chưa phải là hết lên sóng năm 2020, được chấm 7,7 trên thang 10 điểm của Douban , lúc cao nhất lên đến 8,2. Phim ăn khách vì không tô hồng cuộc sống. Ngược lại, người xem nhận thấy bản thân trong câu chuyện của nhân vật.

Việc Việt hóa một bộ phim quá đình đám khiến nhà sản xuất gặp khó. Đạo diễn thừa nhận remake chưa bao giờ là việc đơn giản, nhất là khi đối diện với bản gốc thành công, tạo tiếng vang lớn ở nhiều nước châu Á. Hướng đi của ê-kíp là tìm ra biến chuyển nội dung để phù hợp hơn với văn hóa đời sống, văn hóa xem và quan điểm của người Việt Nam.

"Trở ngại lớn là ấn tượng quá mạnh của 30 chưa phải là hết. Cần thời gian để khán giả dần hiểu, cảm nhận và ủng hộ những thay đổi ở bản Việt", đạo diễn Ngọc Linh chia sẻ.

Sau vài tập đầu bị chỉ trích, Gió ngang khoảng trời xanh hút khán giả hơn ở những tập gần cuối. Theo báo cáo từ hệ thống chỉ số đo lường khán giả, từ 20/10 đến 26/10, hơn 6 triệu khán giả cả nước xem phim, rating đạt 6,5 %.