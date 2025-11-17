Trong tuần qua, Truy Tìm Long Diên Hương đã trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất phòng vé, "san bằng" mọi đối thủ khác khi thu về hơn 60 tỷ đồng sau tuần lễ mở màn. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến cuốn hút ở những pha hành động mãn nhãn từ dàn sao Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Trầm Minh Hoàng... và nhất là tạo hình phản diện cực ngầu của Doãn Quốc Đam.

Thế nhưng đến với những buổi cinetour của phim gần đây, khán giả mới "giật mình" vì hóa ra, nhân cách thật của Doãn Quốc Đam khác xa trên màn ảnh.

Cụ thể trong một video ghi lại buổi cinetour Truy Tìm Long Diên Hương gần đây, một khán giả đã bày tỏ nỗi lòng với Doãn Quốc Đam, rất hạnh phúc khi anh có mặt trong phim. Lời khen của khán giả khiến nam diễn viên bất ngờ đến mức đứng "cứng người", rụt rè không biết phải hành xử ra sao. Chỉ khi các đồng nghiệp nhắc anh lên trao quà cho khán giả, anh mới thật sự "hoàn hồn" và thực hiện.

Doãn Quốc Đam rụt rè, ngơ ngác khi được khán giả khen tại cinetour

Sau đó khi nhận được hoa từ fan, Doãn Quốc Đam đứng hồi lâu để ngắm nhìn, nâng niu, sau đó mới lặng lẽ đi chụp ảnh tập thể cùng mọi người. Dưới phần bình luận, khán giả bất ngờ khi Doãn Quốc Đam ngoài đời lại người hiền lành, rụt rè như vậy. So với hình ảnh "yang hồ" Khương Liều của Truy Tìm Long Diên Hương hay những vai hầm hố trước đây, Doãn Quốc Đam hoàn toàn trái ngược, chiếm được thiện cảm nhiều cư dân mạng.

Doãn Quốc Đam lẳng lặng nhìn hoa được khán giả tặng

Cư dân mạng bất ngờ với một Doãn Quốc Đam "hiền queo"

Số khác còn dành lời khen, cho rằng Doãn Quốc Đam đóng Truy Tìm Long Diên Hương như "cá gặp nước". Sau hình ảnh "tổng tài đi tắm" dở khóc dở cười, gây sốt cõi mạng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nam diễn viên lấy lại phong độ với vai phản diện bụi bặm, giỏi võ, đúng với sở trường trước giờ. Thậm chí, không ít khán giả đang kêu gọi làm phim riêng cho nhân vật Khương Liều của anh vì thời lượng lên hình ít hơn kỳ vọng.

Truy Tìm Long Diên Hương đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc