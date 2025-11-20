Danh tính cô gái áo cam trong quán karaoke lắc lư cùng Doãn Quốc Đam

Chỉ sau vài ngày ra rạp, bộ phim hài, hành động Truy Tìm Long Diên Hương đã thu gần 60 tỉ đồng, giữ hơn 70% thị phần phòng vé và liên tục đứng vị trí top 1 doanh thu hàng ngày. Chính vì vậy, bộ phim cũng đang trở thành chủ đề được nhiều người nhắc đến, bàn tán rôm rả trên MXH.

Trong đó, điều khiến netizen đang dành nhiều sự quan tâm đó chính là “truy tìm” danh tính cô gái áo cam trong cảnh quay hát karaoke cùng Doãn Quốc Đam. Đây là một cảnh quay đã xuất hiện trong trailer của bộ phim, khi nhân vật Cường “Liều” - trùm giang hồ do Doãn Quốc Đam đảm nhận đi hát giải trí cùng 3 cô gái là nhân viên của quán.

Cảnh Doãn Quốc Đam - Cường "Liều" trong phim đi hát đang viral cõi mạng

Song, chỉ duy nhất cô gái mặc áo màu cam lại khiến dân tình “phát sốt”. Bởi nhiều người cho rằng, cô gái này “diễn như không diễn”, nhìn vibe rất chân thật. Bên cạnh đó, không ít người còn đặt ra thắc mắc rằng cô gái ấy có thật sự chỉ là nhân viên quán hay cũng đang nắm giữ một vai trò hiểm ác khác trong phim.

Cô gái mặc áo cam khiến nhiều người chú ý, thậm chí "truy tìm" danh tính vì diễn quá đạt

Trước những sự “săn lùng” từ netizen, danh tính cô gái đặc biệt này đã lộ diện. Đó chính là Lyna Trần, cô gái sinh năm 1990, đến từ Đắk Lắk. Lyna Trần vốn không phải gương mặt xa lạ với nhiều bạn trẻ. Cô từng xuất hiện trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, là streamer thạo nhiều thứ tiếng.

Hiện tại, Lyna Trần đang là một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Cô thường làm clip chia sẻ về cuộc sống thường ngày, phong cách ăn mặc, niềm đam mê tập gym cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Lyna Trần bày tỏ sự bất ngờ khi mình được nhiều người tìm kiếm

Chia sẻ về vai diễn “cô gái áo cam”, Lyna Trần cho biết cô thấy rất vui nhưng cũng rất hài hước khi được mọi người tìm kiếm và bình luận. Cô nàng giải thích: “Mọi người hỏi sao makeup của mình lạ vậy thì đó là style những năm 2000, mắt xanh môi đỏ. Còn hỏi sao nhìn tôi giống ‘má mì’ thì do 2 bé còn lại trẻ lắm, sinh năm 2k5 - 2k6 thôi, còn tôi sinh năm 1990, năm nay cũng 35 tuổi rồi. Do đó tôi sẽ biết năm 2000 như thế nào còn 2 bé kia thì chưa biết. Không ngờ clip hát karaoke lại viral như vậy”.

Không những thế, Lyna Trần còn hóm hỉnh bày tỏ: “Ngày hôm đó tôi đi làm, anh kia kêu sẽ bo cho tôi 20 nghìn. Nhưng đang hát thì đàn em xông vào rồi đi về luôn. Thế là không được trả tiền bo luôn. Nên thôi tôi nghỉ làm rồi nha”.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng cho rằng Lyna Trần chuẩn “nhập vai”. Từ tạo hình đến cách diễn của cô đều được nhận xét ra đúng phong cách thời xưa. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng ngoài đời nhìn Lyna Trần trẻ và đẹp hơn vai diễn trong phim.

- “Có những lần diễn viên đã diễn như không diễn chính là chị đó - chị áo cam!”. - “Trời ơi, tui coi mà tưởng là bả làm nhân viên quán thiệt luôn đó chứ, giống quá trời”. - “Có thật là chị đang diễn không chị áo cam, nhìn chị hết mình nhất luôn”. - “Coi buồn cười nhưng sốc hơn khi biết chị sinh năm 1990. Trẻ quá”. - “Bên ngoài đẹp cỡ đó mà vô phim thì lạ lắm”.

Một số hình ảnh đời thường của Lyna Trần

Cô sở hữu body bốc lửa, săn chắc, style thời trang cá tính