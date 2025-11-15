Phim có Doãn Quốc Đam đóng giang hồ thu hơn 23 tỷ đồng

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam (BOVN), sáng 15/11, Truy tìm Long Diên Hương thu 23,2 tỷ đồng sau ngày đầu khởi chiếu. Đây là thành tích mở màn tốt nhất của phim Việt kể từ Cục vàng của ngoại hồi tháng 10.

Sáng nay, BOVN ghi nhận Truy tìm Long Diên Hương bán được 30.432 vé/4.208 suất chiếu, thu thêm thu 2,61 tỷ đồng. Tác phẩm chiếm gần 50% doanh thu toàn thị trường ngày 15/11. Bộ phim hành động - hài "nằm ngoài cuộc chơi thua lỗ" của 10 phim Việt, lấn át toàn bộ thị trường.

Phim hài - hành động có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam làm thay đổi cục diện rạp chiếu tháng 11.

Chiến thắng của Truy tìm Long Diên Hương không nằm ngoài dự đoán. Đây là phim Việt duy nhất ra rạp tuần này, không gặp áp lực chia suất với cả chục phim nội như giai đoạn trước.

Tác phẩm của Dương Minh Chiến mang yếu tố hành động - hài, khác hẳn loạt phim hơi hướm kinh dị, tâm lý và gia đình ra rạp trong tháng 11. Chất lượng hình ảnh, nội dung và diễn xuất ổn của dàn diễn viên, hiệu ứng truyền miệng sau buổi chiếu sớm... giúp bộ phim thắng lớn. Phim hoàn toàn có khả năng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng nếu tiếp tục duy trì hơn 4.000 suất chiếu/ngày.

Trái lại, mức tăng doanh thu vượt dự đoán của Truy tìm Long Diên Hương làm đảo lộn phòng vé. Phim có Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn độc chiếm suất chiếu, khiến hơn 10 tác phẩm nội địa và quốc tế chỉ còn khoảng 200-600 suất chiếu/phim, doanh thu "rơi tự do".

Sự xuất hiện của Truy tìm Long Diên Hương khiến suất chiếu của loạt phim ngoại giảm từ hơn 3.000 xuống còn khoảng 200-600 suất chiếu/ngày. Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc ghi nhận 203,5 triệu đồng (1.746 vé/682 suất chiếu), Núi tế vong thu 122,1 triệu đồng (1.394 vé/633 suất), Lọ Lem chơi ngải đạt 83,4 triệu đồng (1.053 vé/262 suất), Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn còn 78 triệu đồng (867 vé/668 suất) trong ngày 15/11.

Thê thảm hơn vẫn là loạt phim Việt ra rạp ồ ạt từ cuối tháng 10. Cục vàng của ngoại đạt 28,1 triệu đồng (336 vé/134 suất chiếu), Cải mả còn 24,9 triệu đồng (317 vé/121 suất) - giảm gần 97% so với thời điểm Halloween. Trái tim què quặt chỉ thu hơn 10 triệu đồng (114 vé/63 suất chiếu), Thai chiêu tài ở mức 4,1 triệu đồng, Phá đám sinh nhật mẹ cũng chỉ thu khoảng 2,5 triệu đồng (chỉ tính doanh thu ngày 15/11).

Dữ liệu phòng vé phản ánh rõ sự lệch pha giữa phim dẫn đầu và phần còn lại. Truy tìm Long Diên Hương đạt 2,6 tỷ đồng/ngày, nhiều phim Việt chỉ bán được vài trăm vé, thậm chí dưới 50 vé cho mỗi suất chiếu. Đây là mức chênh lệch lớn nhất của phòng vé Việt từ đầu năm.

Giữa lúc phim Việt đang loay hoay tìm lại khán giả, Tử chiến trên không thông báo rời rạp. Tác phẩm hành động do Hàm Trần đạo diễn có tổng doanh thu 251,6 tỷ đồng sau hai tháng phát hành. Đại diện nhà sản xuất cho biết phim rời rạp sau ngày 16/11, kết thúc hành trình ngoài mong đợi, doanh thu vượt xa mọi kỳ vọng.

Tuần tới, có thêm hai bộ phim Việt ra rạp là Cưới vợ cho cha và Bẫy tiền, kèm theo đó là sự cạnh tranh của 4 tác phẩm nước ngoài Wick 2: For Good, Kỳ an nghỉ, Anh trai say xe và hoạt hình Tafiti náo loạn sa mạc.