No Loss In Love là bộ phim truyền hình thuộc thể loại lãng mạn kể về cuộc hôn nhân giả của người phụ nữ thành đạt Son Hae Young và anh chàng làm việc ở cửa hàng tiện lợi Kim Ji Wook. Son Hae Young là người thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ vậy nên khi trưởng thành cô trở nên lãnh đạm với các mối quan hệ và vùi mình trong công việc. Để có cơ hội thăng chức tại nơi làm việc, Hae Young đã ngỏ lời đề nghị kết hôn giả với Kim Ji Wook - người hoà nhã với tất cả mọi người trừ Hae Young. Nhưng bằng một cách nào đó, Ji Wook đã chấp nhận lời đề nghị của Hae Young và cặp đôi trái dấu này cùng bước vào cuộc hôn nhân giả.

Phân cảnh được đài tvN tiết lộ

Bộ phim sở hữu dàn cast trẻ tuổi và vô cùng quen mặt với khán giả toàn cầu đó là Shin Min Ah, Kim Young Dae, Lee Sang Yi và Han Ji Hyun. Trong đó, cặp đôi chính Son Hae Young và Kim Ji Wook lần lượt do Shin Min Ah và Kim Young Dae thủ vai. Còn Lee Sang Yi và Han Ji Hyun đóng vai trò là cặp đôi phụ.

Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, đáng lẽ ra No Loss In Love phải khiến khán giả háo hức và mong chờ từng ngày khi phim ra mắt. Nhưng điểm yếu của bộ phim có lẽ nằm ở khả năng diễn xuất hạn chế của nam chính Kim Young Dae.

Sở hữu ngoại hình điển trai nhưng Kim Young Dae luôn gây thất vọng vì khả năng diễn xuất tệ

Được biết, Kim Young Dae vẫn luôn chăm chỉ nhận kịch bản và xuất hiện đều đều trên sóng truyền hình nhưng khả năng diễn xuất của anh chàng vẫn chưa cải thiện và bị chê là "đơ", "cứng ngắc". Sau siêu phẩm Penthouse, tác phẩm gần đây nhất của nam diễn viên là Moon In The Day cũng chẳng gây tiếng vang mà thậm chí còn bị chê "đóng 10 phim như 1". Bộ phim Shooting Star đóng cặp cùng Lee Sung Kyung cũng ghi nhận rating lẹt đẹt quanh quẩn 1,5% bởi màn thể hiện "nhàm chán" của Kim Young Dae. Thế nên dù sở hữu nhan sắc được ví như Kang Dong Won thứ 2 thì Kim Young Dae vẫn chưa thể bứt phá.

Trong dàn diễn viên của No Loss In Love, thì có thể nói Kim Young Dae là người khiến khán giả ái ngại nhất về diễn xuất. Trong khi đó, Shin Min Ah đã có thâm niên 14 năm làm nghề, Lee Sang Yi xuất thân là diễn viên sân khấu nhạc kịch, Han Ji Hyun dù là người mẫu ảnh đá chéo sân sang diễn xuất nhưng vẫn được người xem tin tưởng vì khả năng diễn xuất ổn định qua các tác phẩm như Penthouse, Cheer Up.

Dàn diễn viên ấn tượng của No Loss In Love

Vậy nên khán giả lo lắng bộ phim không thành công như mong đợi cũng có cái lý của nó. Khả năng diễn xuất của Kim Young Dae có thể trở thành "hố đen" của bộ phim nếu không có sự thay đổi. Nhưng dù sao bộ phim vẫn chưa lên sóng thì chưa thể nói trước được điều gì, hãy cứ cho Kim Young Dae một cơ hội để thể hiện và trau dồi khả năng diễn xuất.



Bình luận của khán giả về No Loss In Love: - Coi nam chính còn đơ hay không chứ chị Shin cũng chưa diễn hay tới mức nâng đỡ được bạn diễn, nhìn cast ái ngại - Vẫn hơi cấn diễn xuất của Kim Young Dae lắm - Bạn này còn phải cố gắng nhiều lắm ý. Bên ngoài cũng ngoan hiền nhưng diễn nhiều đoạn chưa tới thiệt - Young Dae đẹp trai lắm ý, mong lần này diễn lên tay - Mong lần này diễn xuất của Kim Young Dae ổn hơn nhiều so với trước chứ đợt Shooting Star với Lee Sung Kyung xem thấy bị nhạt nhoà - Mong Kim Young Dae cải thiện diễn xuất - Mong ảnh diễn tốt hơn, thích Kim Young Dae nhưng không thể phủ nhận là diễn đơ - Flop chắc luôn - Chưa xem cũng biết thảm họa vì nam chính rồi

No Loss In Love dự kiến lên sóng vào ngày 26/08 tới đây.