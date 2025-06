Phim 18+ khiến cả thế giới “đỏ mặt” cách đây 10 năm: Nam nữ chính không dám nhìn nhau sau cảnh nóng dài 7 tiếng

Một thập kỷ trước, "Fifty Shades of Grey" không chỉ là phim 18 đơn thuần mà là cú nổ văn hóa khiến cả Hollywood phải nhìn lại ranh giới giữa khiêu gợi và nghệ thuật. Khi ấy, cả Dakota Johnson lẫn Jamie Dornan đều chỉ là những gương mặt mới, nhưng chỉ sau một lần "lên giường" trên màn bạc, họ đã trở thành biểu tượng sex toàn cầu.

Từ hiện tượng phòng vé đến tranh cãi toàn cầu

Fifty Shades of Grey công chiếu vào Valentine 2015, nhanh chóng thu về hơn 570 triệu USD toàn cầu, dù chỉ dán nhãn 18 và chiếu giới hạn ở nhiều quốc gia. Theo Variety, đó là "thành công thương mại không tưởng cho một bộ phim gần như không có yếu tố hành động, cũng không có siêu anh hùng" – chỉ là hai con người và căn phòng đỏ khóa kín.

Bộ phim theo chân cô sinh viên ngây thơ Anastasia Steele và tỷ phú lập dị Christian Grey – người đàn ông đẹp trai, giàu có nhưng ám ảnh với những bản hợp đồng tình ái theo phong cách BDSM.

Khán giả không chỉ bị cuốn hút bởi sự tương phản giữa hai nhân vật, mà còn bởi cách phim gợi cảm nhưng không phản cảm – một lằn ranh rất mỏng mà ê-kíp liên tục nhảy múa trên đó.

The New York Times nhận xét: "Phim giống một bản giao hưởng cơ thể được dàn dựng chỉn chu, nơi mọi sự im lặng đều gợi tình và mọi cái chạm đều có sức nặng."

Dakota Johnson & Jamie Dornan: Hai biểu tượng sex từng không dám nhìn nhau sau cảnh nóng kéo dài 7 tiếng

Sau khi "lột xác" với vai Ana – một cô gái bị cuốn vào thế giới nhục cảm của tỷ phú, Dakota Johnson từng thú nhận với Vogue: "Đó là một trải nghiệm tra tấn. Mỗi cảnh nóng quay đi quay lại 7-8 tiếng, vừa ngượng ngùng, vừa mệt mỏi. Nhưng chính sự gò bó ấy lại khiến phim chân thực đến đáng sợ".

Còn với Jamie Dornan, vai Christian Grey là con dao hai lưỡi. Anh từng là người mẫu đồ lót, nhưng nhờ 50 Sắc Thái, Dornan được đưa thẳng lên hàng sao hạng A. Tuy nhiên, nam diễn viên chia sẻ anh "không muốn bị nhớ đến chỉ vì một cây roi da và ánh nhìn lạnh lùng".

Hiện tại, Dakota Johnson tiếp tục xây dựng hình ảnh indie-queen với các phim như The Lost Daughter, Persuasion và mới nhất là vai chính trong bom xịt Madame Web. Cô vẫn giữ vẻ đẹp nổi loạn, gợi cảm và rất khó đoán.

Jamie Dornan thì chọn rẽ lối sang dòng phim tâm lý (The Fall, Belfast) và từng được kỳ vọng cho giải BAFTA. Dù cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau, nhưng khán giả vẫn nhớ họ là "Ana – Christian" của một thời.

Một thập kỷ sau, sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt

Dù vấp phải nhiều chỉ trích – từ nội dung cổ xúy sự kiểm soát đến mối quan hệ lệch quyền lực – Fifty Shades of Grey vẫn là phim 18 thành công nhất mọi thời đại (không tính hoạt hình Nhật hay phim tài liệu gắn mác 18 ).

Fifty Shades of Grey từng bị đề cử tới 6 giải Mâm Xôi Vàng nhưng lại giành chiến thắng vang dội về mặt thương mại – một nghịch lý điển hình trong lịch sử điện ảnh hiện đại.

Giới trẻ tò mò, giới trung niên tranh cãi, giới phê bình lên án, nhưng nhìn một cách công bằng, Fifty Shades of Grey đã mở ra cuộc đối thoại chưa từng có về tình dục, sự đồng thuận và hình ảnh nữ giới trong mối quan hệ quyền lực bất đối xứng.

Phim đã mở ra một thị trường mới: Những người phụ nữ hiện đại, có học, có tiền và... sẵn sàng trả vé để xem một bộ phim nói về chính khao khát sâu thẳm của họ.

The Atlantic viết: "Fifty Shades không phải phim dành cho đàn ông. Đây là giấc mơ của phụ nữ – về sự thuần khiết bị vấy bẩn, về tình yêu vượt ranh giới lý trí".

Đã 10 năm trôi qua, dòng phim 18 vẫn tiếp tục phát triển với những tác phẩm như 365 Days, Sex/Life, hay loạt phim Hàn gần đây như My Name is Loh Kiwan. Tuy nhiên, rất hiếm có bộ phim nào dám đi xa và tạo ra cú nổ truyền thông mạnh như Fifty Shades of Grey.

Phim không chỉ là câu chuyện tình yêu ngược lạ, mà còn là hiện tượng văn hóa, đánh dấu bước ngoặt khi các nhà làm phim Hollywood dám bước qua ranh giới an toàn để thử sức với những chủ đề nhạy cảm nhưng đầy tính thị trường.