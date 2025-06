Loạt biến căng trước thềm concert Chông Gai, 1 thông báo của BTC làm fan tức giận đòi trả vé

Fan anh tài Duy Nhất vướng scam vé concert, tổn thất hàng trăm triệu đồng

Ngày 14 - 15/6 tới đây, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ tổ chức concert ngày 5 - 6 tại Hưng Yên. Tổ chức nhiều đêm concert, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn chứng minh sức mua khủng, các Gai con tất bật săn vé để cùng hòa mình với 30 Anh Tài. Song, trước thềm concert D5 - 6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại vướng vô vàn tranh cãi. Nghiêm trọng nhất chính là vụ fan anh tài Duy Nhất bị scam vé.

Loạt bài đăng về vụ việc fan anh tài Duy Nhất bị scam vé:

Vụ việc bắt đầu bùng nổ với hàng loạt bài đăng trên Threads khuya 9/6. Những bài đăng này chủ yếu tố cáo fanpage Cây Bàng Non Của Anh Duy Nhất nhận mua vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng sau đó không trả được vé. Theo phản ánh, hàng trăm người hâm mộ đã chuyển tiền để mua vé “nội bộ” thông qua fanpage này, vì đây là fanpage có lượng người theo dõi lớn - trên 20 nghìn người và thường xuyên tương tác cùng anh tài Nguyễn Trần Duy Nhất.

Một bài đăng cho biết, hiện có khoảng 150 người đã chuyển khoản, với tổng số tiền lên đến gần 400 triệu đồng. Ngay trong đêm, fanpage Cây Bàng Non Của Anh Duy Nhất lên tiếng giải thích, nhắc đến một cá nhân tên T., được cho là người thuộc ekip của YouTuber Dustin Phúc Nguyễn – chủ kênh Dustin On The Go. Fanpage này đã tin tưởng chuyển tiền cho T. lấy vé nhưng sau đó T. không thực hiện đúng cam kết và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Phản hồi của fanpage

Dustin Phúc Nguyễn cũng lên tiếng, cho rằng có người đã mạo danh thực hiện hành vi bất chính

Trước tình hình này, Dustin Phúc Nguyễn cũng lên tiếng, cho rằng có người đã mạo danh thực hiện hành vi bất chính. Hiện cả fanpage Cây Bàng Non Của Anh Duy Nhất và Dustin đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý vấn đề.

Về phía Nguyễn Trần Duy Nhất, đại diện của anh xác nhận rằng nam võ sĩ hoàn toàn không liên quan đến fanpage kể trên. Ngoài ra, Duy Nhất cũng để lại bình luận công khai, khẳng định không tham gia, không quản lý và không biết gì về hoạt động bán vé mà fan đang tiến hành.

Về phía Nguyễn Trần Duy Nhất, đại diện của anh xác nhận rằng nam võ sĩ hoàn toàn không liên quan đến fanpage kể trên

Hiện vụ việc vẫn đang được công chúng quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước sự cố không đáng có. Đồng thời, nhiều người cũng đứng về phía Duy Nhất, thông cảm với nam võ sĩ về việc anh không hề liên quan đến việc tổ chức bán vé hoặc điều hành các nhóm fan.

Nhiều người cũng đứng về phía Duy Nhất, thông cảm với nam võ sĩ về việc anh không hề liên quan đến việc tổ chức bán vé hoặc điều hành các nhóm fan

Thực trạng scam vé khiến dân tình lắc đầu ngán ngẩm, nhất là trong thời điểm thị trường giải trí Việt bùng nổ với hàng loạt concert quy mô. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các khán giả yêu nhạc, muốn “đi đu idol”. Cư dân mạng cho rằng, fan nên tỉnh táo trước mỗi quyết định mua vé, không nên tin tưởng lời hứa “vé nội bộ” hay “có nguồn phân phối riêng”, dù có là ai đứng ra tổ chức gom vé. Vé concert nên được mua qua cổng phân phối chính thức của chương trình, có nguồn gốc và đơn vị vận hành, chịu trách nhiệm rõ ràng.

BTC thông báo concert Gai Nước, fan đòi “trả vé”

Ngày 6/6, BTC concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ thông báo “Gai Nước” - hoạt động nâng cao trải nghiệm bằng cách kết hợp phun nước ngay tại concert D5 - 6. Theo thông báo này, concert sẽ kết hợp hiệu ứng “mưa” diện rộng cùng EDM, vũ đạo và ánh sáng, nhằm tạo nên một lễ hội âm nhạc bùng nổ theo phong cách Waterbomb. Để chuẩn bị cho Gai Nước, BTC sẽ đưa cho khán giả combo áo mưa, nước suối và túi zip chống nước để bảo vệ đồ cá nhân. Thông báo được đưa ra ngay trước thềm tổ chức show, khiến cộng đồng fan bùng nổ tranh luận trái chiều.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ thông báo “Gai Nước” - hoạt động nâng cao trải nghiệm bằng cách kết hợp phun nước ngay tại concert D5 - 6

Một bộ phận bày tỏ sự hứng thú với mức độ đầu tư của BTC show. Các Anh Tài có những sân khấu vũ đạo sôi động, nhiều người hợp với phong cách biểu diễn khoe body nóng bỏng càng làm tăng sự hứng thú với Gai Nước. Một số fan cũng từng được trải nghiệm bắn nước ở concert Chông Gai D-1, quy mô không lớn nhưng đủ để cảm thấy không khí bùng nổ.

Tuy nhiên, số khán giả này khá ít. Đa số phản ứng của fan Chông Gai là khó hiểu và bức xúc trước quyết định phút chót của BTC. Bởi lẽ, tổ chức nhạc nước có nhiều điểm bất cập và không phải ai cũng sẵn sàng đi show một cách “ướt nhẹp”.

Phản ứng tiêu cực từ bài đăng Facebook lẫn Threads của BTC:

Khán giả phản ứng dữ dội trên mạng xã hội khi vé được bán với cam kết là một đêm nhạc thuần túy nhưng lại biến thành một sự kiện mang phong cách lễ hội nước tương tự Waterbomb. Trên mạng xã hội Threads, một bài đăng có nội dung “Tự dưng mất tiền mua vé như nhau xong bảo người ta đứng xa, nếu đã phun nước thì ngay từ đầu phải thông báo!” Bài viết này nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt thích và đồng tình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại về thời tiết và sức khỏe của khán giả. Tháng 6 ở Hưng Yên thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nếu đi concert nhiễm nước, nhiều người có nguy cơ bị sốc nhiệt, hoặc cảm sốt ngay sau concert. Đây là quyết định liên quan đến sức khỏe khán giả, cách làm của BTC không thỏa đáng khiến Gai con bức xúc.

Gai Nước bị phản đối

Chưa kể, BTC cũng không thông báo rõ về thời gian, cách thức bắn nước và khu vực bị ảnh hưởng bởi nước. Nhiều bài đăng bày tỏ sự phản đối khi BTC “đánh úp” không thông báo từ trước khi bán vé, ảnh hưởng đến quyết định mua vé của fan. Bởi lẽ, tổ chức nhạc nước có nhiều điểm bất cập và không phải ai cũng sẵn sàng đi show một cách “ướt nhẹp”. Có người nêu ý kiến, nếu biết trước concert kết hợp nhạc nước thì đã không mua vé. Nhiều bài đăng kèm theo yêu cầu rõ ràng về việc hoàn tiền hoặc đổi vé sang khu vực không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nước, thậm chí đòi “trả vé”.

Không ít người bày tỏ sự lo ngại rằng sự thay đổi đột ngột này làm mất đi giá trị nghệ thuật của concert. Một fan viết: “Concert là để nghe nhạc và thưởng thức, chứ không phải để bị dội nước ướt sũng. Nếu muốn chơi waterbomb thì hãy làm riêng sự kiện, đừng gộp chung để fan phải chịu thiệt.”

Cộng đồng người hâm mộ đang chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức, đồng thời theo dõi các diễn biến tiếp theo liên quan đến quyền lợi người mua vé

Cộng đồng người hâm mộ đang chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức, đồng thời theo dõi các diễn biến tiếp theo liên quan đến quyền lợi người mua vé. Hiện phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến Gai Nước.