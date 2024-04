Tháng 4 này, phòng vé Việt chào đón sự trở lại của “nàng Bella” Kristen Stewart khi bắt tay với studio “dị biệt” A24 - thương hiệu tạo nên kỳ tích Oscar 2023 với siêu phẩm Everything Everywhere All At Once. Yêu Cuồng Loạn - bộ phim thể loại tội phạm kịch tính khai thác chủ đề LGBT hứa hẹn tạo nên cơn sốt màn ảnh rộng với chemistry “nóng bỏng mắt” của cặp đôi chính Kristen Stewart và Katy O’Brian.

Trailer phim "Yêu cuồng loạn"

Nổi lên từ series Twilight, Kristen Stewart đã có một sự nghiệp rực rỡ. 16 năm trước, nữ diễn viên từng đốn tim hàng triệu fan bởi nhan sắc "nàng thơ". Vượt lên khỏi cái bóng của Twilight, Kristen Stewart từng có nhiều màn lột xác táo bạo và gây sốc.

Với đề cử hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” ở Oscar 2023 cho màn hóa thân Công nương Diana ấn tượng, Kristen Stewart chứng minh thực lực diễn xuất đến độ chín của mình. Trở lại màn ảnh trong vai nữ chính của Yêu Cuồng Loạn, Kristen Stewart khiến khán giả bất ngờ với hình tượng “nam tính”, khẳng định khả năng biến hóa đa dạng với nhiều thể loại nhân vật. Không còn vẻ đẹp ủy mị của nàng công nương, Kristen mang đến Lou - quản lý phòng tập quyến rũ bởi hình tượng “unisex” cá tính viết nên câu chuyện tình yêu “điên loạn” cùng bạn diễn - nữ diễn viên Katy O’Brian.

Kristen chia sẻ đây chính là vai diễn gần với con người thật của cô: “Lou đòi hỏi thế giới nội tâm phức tạp và bản chất con người Lou chỉ được giải phóng khi cô tìm được tình yêu của cuộc đời mình.” Đóng cặp cùng Katy O’Brian - cả hai tạo nên chemistry cực cháy trên màn ảnh với loạt cảnh nóng bỏng mắt. Đúng như tên phim Yêu Cuồng Loạn, khán giả chắc chắn sẽ choáng ngợp bởi những phân cảnh “giường chiếu” đốt mắt của hai nữ chính vì tính mô tả chân thực, trực diện.

Yêu Cuồng Loạn - Bộ phim thể loại tội phạm nghẹt thở khai thác chủ đề LGBT hấp dẫn, bứt phá dị biệt hơn bởi “sự chống lưng” của thương hiệu bảo chứng chất lượng A24.

Là bộ phim thứ hai đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Rose Glass - nổi tiếng bởi sự thành công của tác phẩm kinh dị đầu tay Saint Maud ra mắt năm 2021, nữ đạo diễn tài ba tiếp tục khẳng định góc nhìn làm phim mới mẻ và dị biệt. Nội dung Yêu Cuồng Loạn xoay quanh cuộc tình mới chớm nở giữa nữ quản lý phòng tập Lou (Kristen Stewart) và vận động viên thể hình đầy tham vọng Jackie (Katy O’Brian) khiến cả hai bị lún sâu vào chuỗi những rắc rối đẫm máu liên quan đến gia đình tội phạm khét tiếng của Lou.

Trong trailer chính thức, khán giả có thể thấy được các phân cảnh drama nghẹt thở ẩn chứa nhiều bí ẩn xuyên suốt hành trình tình yêu của cặp đôi nữ chính. Chọn thể loại tội phạm đen tối dưới góc nhìn tình yêu đồng tính, bộ phim đi sâu vào những vùng xám xịt của tình yêu và khai thác sức mạnh tinh thần và thể chất của các nhân vật Lou và Jackie. Những tổn thương trong quá khứ từ chính gia đình cùng mối quan hệ tình cảm ngày càng liên kết chặt chẽ đẩy cặp đôi đến mức cực đoan của bạo lực, hứa hẹn sẽ được đào sâu khiến khán giả rùng mình bởi những pha hành động tàn bạo trong phim.

Với lối làm phim dị biệt đặc trưng, một lần nữa xưởng phim A24 thành công trong việc khắc họa một câu chuyện tình yêu độc lạ và đẫm máu. Từ hình tượng nam tính của Kristen Stewart đến vẻ ngoài “lực điền” của Katy O’Brian thể hiện rõ cách xây dựng nhân vật luôn khiến khán giả bất ngờ và cuốn hút của A24. Vào vai Jackie - vận động viên thể hình, Katy O’Brian phải bước vào chế độ tập luyện khắc nghiệt và dày đặc. Dù chưa phải là một cái tên nổi tiếng, Katy O’Brian trong Yêu Cuồng Loạn vẫn gây bất ngờ cho khán giả bởi không chỉ về hình tượng mà còn ở khả năng diễn xuất đột phá của mình. Thành công của Yêu Cuồng Loạn còn đến từ sự sáng tạo trong góc máy và kỹ xảo hình ảnh, trong đó các phân cảnh hành động, bạo lực được đầu tư chỉn chu đẩy mạnh yếu tố giật gân, gây sốc cho khán giả.

Yêu Cuồng Loạn sẽ có loạt suất chiếu đặc biệt vào ngày 18.04 và chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19.04.