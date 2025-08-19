Nếu từng nghe danh Madame Aema - huyền thoại điện ảnh 18+ từng gây chấn động Hàn Quốc thập niên 1980 thì bạn sẽ hiểu ngay vì sao Aema của Netflix lại khiến mạng xã hội đứng ngồi không yên, chờ ngày được thưởng thức trọn bộ. Lấy cảm hứng từ bộ phim gốc, series mới này không chỉ tái hiện bầu không khí nóng bỏng của Chungmuro thời bấy giờ, mà còn khắc họa sự thật phũ phàng sau ánh đèn hào nhoáng. Nhưng điều khiến dân tình phát sốt hơn cả, chính là màn xuất hiện quá sức sexy của hai nữ chính Honey Lee và Bang Hyo Rin.

Honey Lee - mỹ nhân gợi cảm từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc đảm nhận vai Hee Ran, ngôi sao top đầu màn ảnh lúc bấy giờ. Chỉ qua vài hình ảnh giới thiệu, khán giả đã ấn tượng mạnh với một Hee Ran đúng chất nữ hoàng điện ảnh: váy áo hàng hiệu lộng lẫy, ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa thách thức. Đối trọng với Hee Ran là Joo Ae do Bang Hyo Rin thủ vai. Nếu Hee Ran là vẻ đẹp rực rỡ, chín muồi, thì Joo Ae lại khiến người ta say mê bởi sự ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần gợi cảm. Ngay từ poster phim, Joo Ae đã gây ấn tượng mạnh bởi sự quyến rũ khó cưỡng của mình, một kiểu sexy vừa mong manh vừa đầy sức hút.

Bang Hyo Rin hứa hẹn có vô số cảnh gợi cảm

Không chỉ dừng lại ở chuyện gợi cảm, Aema còn được ekip đầu tư công phu để phơi bày những mảng tối phía sau ánh đèn sân khấu mà đặc biệt nhất là sự mục ruỗng ở hậu trường quay bộ phim khiêu gợi có tên "Phu nhân Aema". Ngay từ khi tiết lộ thông tin phim, về việc Aema sẽ bóc trần góc khuất ngành công nghiệp làm phim người lớn, khán giả đã cực sốc vì sự táo bạo, chịu chơi của Netflix. Bởi lẽ từ trước đến nay, chưa từng có bộ phim truyền hình Hàn nào dám đề cập trực diện đến chủ đề nhạy cảm này.

Trên Netflix, bộ phim này được gắn mác 18+ nhưng thực tế tại Hàn, nó còn được gắn mác 19+ bởi mức độ gợi cảm, táo bạo trong kịch bản cực kỳ mạnh. Ekip tích cực quảng, khẳng định đây sẽ là bức tranh táo bạo về tham vọng, dục vọng và sự sinh tồn trong thế giới phim ảnh khốc liệt. Điều này, kèm theo sức ảnh hưởng sẵn có của thương hiệu Madame Aema tại Hàn, khiến Aema đang là tựa phim gây xôn xao dư luận, khiến khán giả đứng ngồi không yên vì mong chờ.

Bình luận của khán giả:

- Bang Hyo Rin mới coi ảnh đã đẹp khủng khiếp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Trước đây chưa từng xem phim của cô này nhưng giờ thì hóng quá.

- Phim này khi nào lên phải xem 10 lần mới đã, mới trailer đã cuốn quá rồi.

- Tôi dự đoán phim này sẽ rất hay. Cốt truyện độc đáo, bối cảnh thập niên 80 thực sự cho thấy chất lượng của phim. Cá nhân tôi không thích phim chính kịch lấy bối cảnh lịch sử cận đại nhưng dù sao tôi cũng sẽ theo dõi phim này.

- Ôi trời ơi, Bang Hyo Rin là tân binh và cổ sẽ đóng vai khiêu gợi ngay vai đầu tay, sốc quá, thực sự kỳ vọng về cô gái này.

- Chưa xem đã biết sẽ hay. Riêng cái bối cảnh thập niên 80 được đầu tư cỡ kia là tôi có niềm tin rồi. Chắc chắn sẽ xem nhiều lần.