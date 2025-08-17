Trong số các phim Hàn đang chờ chiếu hiện tại, The Remarried Empress đang là cái tên đáng chú ý bậc nhất. Lý do là bởi tác phẩm này được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, có sự góp mặt của dàn cast toàn sao như Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Se Young và Lee Jong Suk.

The Remarried Empress có dàn cast cực kỳ chất lượng nhưng lại bất ngờ bị một số K-net chê vì quá già.

Dẫu vậy, mới đây bất ngờ xuất hiện những ý kiến phản đối. Cụ thể, mọi chuyện xảy ra trong chủ đề liên quan tới việc diễn viên Hàn hiện tại đã quá già. Bộ phim The Remarried Empress bị gọi tên, nói rằng trong nguyên tác các nhân vật đều ở khoảng 20 - 25 tuổi, thế nhưng trong bản live-action, tất cả các diễn viên đều lớn hơn tuổi của nhân vật. Ju Ji Hoon và Shin Min Ah đều ở tuổi tứ tuần, Lee Jong Suk đã 35, trong khi Lee Se Young trẻ nhất cũng 32.

Tuy nhiên, khán giả Việt ủng hộ dàn diễn viên gạo cội, cho rằng sự hiện diện của họ là sự bảo chứng cho chất lượng của tác phẩm.

Tuy nhiên với netizen Việt, đa phần mọi người không có chung suy nghĩ như những netizen Hàn này. Mọi người đều cho rằng những cái tên này là bảo chứng cho diễn xuất cũng như sự đầu tư của tác phẩm.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Chê xong nào phim ra thì lại húp vội. Tôi bị khờ, các chị nhường quốc vương cho tôi ạ.

- Chắc tui thuộc trường hợp ngược lại, thà visual hơi nhăn chút còn hơn visual đỉnh cao mà diễn xuất lại tệ. Xem không nổi.

- Ai chê né ra tui ngóng Ju Ji Hoon đóng. Lớp trẻ ngoài 20 giờ có ai gọi là diễn xuất đỉnh hẳn đâu. Trẻ đẹp mà diễn đơ thì cũng hỏng cả bộ phim.

- Lên phim cứ diễn hay là sẽ hot thôi, tuổi tác thật sự không quan trọng đến thế. Để diễn viên đúng tuổi đóng mà diễn như diễn thì cũng chẳng ai thèm coi cả.

- Dàn cast xịn thế này mà chê, gì chứ có ông chú là tui thấy ổn rồi đó.

- Già nhưng vẫn đẹp và riêng cái diễn xuất thì không có gì chê được.

Shin Min Ah vào vai hoàng hậu Navier trong The Remarried Empress.

Nói thêm về The Remarried Empress, bộ phim xoay quanh câu chuyện về Navier (Shin Min Ah). Cô vốn là hoàng hậu của Đế chế phương Đông, vợ của hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon). Thế nhưng, Sovieshu đã phải lòng nữ nô lệ xinh đẹp Rashta (Lee Se Young) và phản bội Navier. Sau khi quyết định đường ai nấy đi với Sovieshu, Navier trở thành vợ của Heinrey (Lee Jong Suk), hoàng tử Đế chế phương Tây.