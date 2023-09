Philippines sa thải 19 nhân viên an ninh sân bay vì ăn trộm đồ của hành khách

Theo Bộ trưởng Jaime Bautista, cơ quan đã điều tra 60 trường hợp trộm cắp tại sân bay liên quan đến Văn phòng An ninh giao thông vận tải. Các trường hợp này bao gồm sự cố ngày 8/9 vừa qua tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, nơi một nhân viên an ninh bị camera phát hiện cố gắng nuốt 300 USD, được cho là đã lấy trộm từ một du khách Trung Quốc.

Theo báo cáo của Văn phòng An ninh giao thông vận tải (OTS), nhân viên lấy số tiền này từ ví của một hành khách khi họ đưa túi xách để kiểm tra toàn thân ở cửa soi chiếu an ninh. Sau khi nghe hành khách thông báo mất tiền, nữ nhân viên đã nuốt số tiền vừa trộm để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên toàn bộ hành động của nữ nhân viên đã bị camera an ninh ghi lại.

Nhân viên an ninh sân bay đang thực hiện các hoạt động kiểm tra an ninh. Nguồn: Inquirer

Đây là vụ trộm cắp thứ ba được công bố rộng rãi tại sân bay Manila vào năm 2023. Trước đó, một nhân viên an ninh sân bay bị phát hiện trộm tiền của du khách Thái Lan. 5 ngày sau, nhân viên soi chiếu khác bị bắt vì ăn trộm đồng hồ của một hành khách Trung Quốc.

Để đối phó với nạn trộm cắp, Văn phòng An ninh giao thông vận tải đã ra lệnh cấm nhân viên mặc áo khoác; còn quần áo đồng phục không được may thêm túi.