Dự kiến lên sóng vào tháng 4 năm nay, Em Xinh Say Hi được nhiều khán giả quan tâm dù chưa có nhiều thông tin được tiết lộ. Được xem như phiên bản nữ của chương trình thực tế hot nhất năm qua - Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi gây tò mò về dàn line-up, liệu sao nữ nào sẽ chinh chiến năm nay. Ngày 7/3, chương trình tung logo, khởi động cho đường đua sắp tới. Bài đăng thu hút tương tác cao trên mạng xã hội.

Logo của Em Xinh Say Hi

Thiết kế logo của Em Xinh Say Hi được thiết kế theo phong cách tối giản, theo tone hồng - xanh tươi sáng, nữ tính. Logo cách điệu từ chữ E - X (viết tắt Em Xinh) lồng vào nhau, giống phiên bản Anh Trai Say Hi là A - T. Bên cạnh những bình luận phấn khích, "hóng" chương trình, thì logo mới nhất của Em Xinh Say Hi đang vướng phải cáo buộc "ăn cắp chất xám".



Bài đăng nghi vấn logo Em Xinh Say Hi được mua từ Shutterstock

Tranh cãi xuất phát từ bài đăng của một người làm designer, nghi vấn logo Em Xinh Say Hi được mua từ Shutterstock - một trang web cung cấp ảnh, video, âm thanh, đồ họa vector và các tài nguyên sáng tạo khác, rất phổ biến trong ngành thiết kế đồ hoạ. Theo bài đăng này, mẫu thiết kế mà Em Xinh Say Hi sử dụng được đăng tải trên trang web theo dạng "Royalty Free", tức là không cần mua bản quyền cho mỗi lần sử dụng, chỉ cần mua một lần là được sử dụng miễn phí vô thời hạn.

Điều này khiến NSX Em Xinh Say Hi bị chê cười là thiếu đầu tư, đến logo đại diện cho cả chương trình cũng "lấy bừa" trên mạng. Từ vấn đề này, cư dân mạng cho rằng Em Xinh Say Hi lại đi vào "lối mòn đạo nhái" như phiên bản nam. Năm qua, Anh Trai Say Hi "gánh tiếng" đạo nhái nguyên mùa công chiếu, cho đến hiện tại vẫn là chủ đề dễ khiến fan "chiến" nhau.

Có người còn liên hệ với chủ nhân thiết kế gốc và nhận được phản hồi rằng chưa có ai mua giấy phép độc quyền sử dụng thiết kế này từ Việt Nam

Thậm chí, có người còn liên hệ với chủ nhân thiết kế gốc, nhận được phản hồi rằng chưa có ai mua giấy phép độc quyền sử dụng thiết kế này từ Việt Nam. Theo quy định, nếu có khách hàng mua thiết kế để sử dụng độc quyền, người sở hữu thiết kế gốc sẽ xoá ảnh trên website để đảm bảo quyền lợi khách hàng. NSX Em Xinh Say Hi bị cáo buộc "ăn cắp chất xám".

Em Xinh Say Hi chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Dân tình phản ứng trái chiều. Nhiều fan Em Xinh Say Hi lên tiếng bênh vực, cho rằng nếu thiết kế gốc được tải về và sử dụng miễn phí thì NSX không có căn cứ để cáo buộc đạo nhái. Song, ý kiến này vấp phải phản đối của một bộ phận người làm trong ngành thiết kế đồ hoạ. Bởi nếu cứ dung túng cho các hành vi cóp nhặt, sử dụng miễn phí sáng tạo của người khác, thì ngành sáng tạo sẽ thụt lùi. Ý thức bản quyền cần được tôn trọng hơn.

Một mặt khác, vì chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy logo Em Xinh Say Hi là sản phẩm đạo nhái, nên nhiều khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ chương trình. Hiện tại, tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ. Phía Em Xinh Say Hi chưa phản hồi thông tin liên quan đến cáo buộc đạo nhái.