Tối 26/2, buổi họp báo công chiếu phim tài liệu âm nhạc Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn anh trai đình đám. Xuất hiện trên thảm đỏ, Hieuthuhai, Hurrykng, Negav, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD thu hút hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

Dù không tham gia chương trình với vai trò thí sinh, song “tổng tài” Lê Dương Bảo Lâm vẫn chiếm spotlight bởi sự hài hước, duyên dáng của mình. Ngay khi Lê Dương Bảo Lâm vừa xuất hiện, khán giả đã hò reo, vẫy tay chào và gọi tên nam nghệ sĩ không ngừng.

Lê Dương Bảo Lâm

Hieuthuhai

Anh Tú Atus

Phim concert Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng có lịch khởi chiếu ngày 26/2, mở bán vé từ ngày 21/2. Phim thuộc thể loại tài liệu, dài tầm 120 phút.

Theo thống kê của hệ thống phòng vé độc lập, dù chưa công chiếu chính thức, doanh thu của bộ phim tài liệu Anh trai say Hi đã ghi nhận 4,7 tỷ đồng, đứng thứ hai bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt, chỉ sau Nhà gia tiên.

Trong thông tin giới thiệu phim trên website của nhà phát hành CGV, đơn vị này khẳng định Anh trai say Hi là một chương trình âm nhạc thực tế sống còn do Việt Nam sản xuất, đáp ứng khao khát "đu idol quốc nội" của người trẻ Việt.

Dương Domic

Phạm Anh Duy

Rhyder

Đỗ Phú Quí

MLee

Gin Tuấn Kiệt

Wean Lê

Hurrykng

Negav

Anh trai say Hi tự nhận là "người hùng" trong công cuộc thay đổi nền công nghiệp giải trí Việt Nam và người hùng Anh trai say Hi đã chiến đấu với những "kẻ phản diện" của chính mình để viết nên lịch sử.

"Kẻ phản diện" ở đây là nỗi hoài nghi, lo sợ trước cam kết "100% mới": Format hoàn toàn mới, âm nhạc hoàn toàn mới, diện mạo thần tượng hoàn toàn mới. "Kẻ phản diện" cũng là "định kiến thần tượng quốc nội luôn thua kém những tên tuổi quốc tế".