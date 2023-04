Phía Lee Seung Gi và Lee Da In lên tiếng về nghi vấn 'cưới chạy bầu'

Đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In đã trôi qua được 3 ngày nhưng vẫn là tâm điểm của truyền thông và khán giả. Có nhiều khán giả đặt nghi vấn đây là "đám cưới chạy bầu", do Lee Da In để lộ nhiều dấu hiệu mang thai.

Đến ngày 10/4, công ty quản lý 9Ato Entertainment của Lee Da In đã chính thức lên tiếng về tin đồn này. Công ty cho biết tin đồn mang thai trước hôn nhân không đúng sự thật, đây không phải là đám cưới chạy bầu.

Công ty quản lý phủ nhận thông tin Lee Da In mang thai

Sau 3 năm hẹn hò, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức nên vợ nên chồng từ ngày 7/4 vừa qua, bằng 1 đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Sở dĩ nhiều người cho rằng Lee Da In có thai do trong đám cưới, cô diện váy rộng thùng thình và đi giày đế thấp. Việc Lee Da In cầm trên tay bó hoa cưới khá to và đội vương miện lộng lẫy được cho là nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi bụng bầu lùm xùm. Bên cạnh đó, việc cặp đôi không đi hưởng tuần trăng mật và động thái lạ trên trang cá nhân của chị gái cô dâu càng củng cố thêm nghi vấn này.

Nhiều nghi vấn đổ dồn về trang phục của Lee Da In trong đám cưới