Loạt ảnh bằng chứng cho thấy Lee Da In đã có thai với Lee Seung Gi

Đám cưới của Lee Seung Gi - Lee Da In đã diễn ra hoành tráng vào tối 7/4 ở khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas. Dư âm của lễ cưới đến nay vẫn còn đó. Ngay sau hôn lễ, Lee Seung Gi - Lee Da In bị nhiều khán giả chê trách là làm màu. Nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi từng tuyên bố tổ chức hôn lễ riêng tư nhưng trong ngày cưới, họ đã để báo chí vào chụp hình loạt sao hạng A, khiến công chúng còn tưởng đang được xem 1 lễ trao giải.

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi chiều 8/4, "con gái Mama Chuê" còn bất ngờ vướng nghi vấn có thai trước hôn nhân với Lee Seung Gi, sau khi loạt ảnh từ hôn lễ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, động thái từ nữ diễn viên Lee Yoo Bi (chị gái Lee Da In) còn góp phần khiến tin đồn vợ Lee Seung Gi có bầu lan rộng hơn.

Lee Da In mới dính tin đồn có thai

Trang phục, chiếc giày Lee Da In diện trong đám cưới

Trong hôn lễ hoành tráng, Lee Da In diện bộ váy cưới rộng thùng thình. Và theo 1 thông tin mà phóng viên từ tờ Wikitree có được, "con gái Mama Chuê" đã chọn chiếc giày đế thấp để đi trong ngày trọng đại. Từ đây, người đẹp sinh năm 1992 dính phải tin đồn có thai với nam tài tử Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Chưa hết, việc Lee Da In cầm trên tay bó hoa cưới khá to và đội vương miện lộng lẫy được cho là nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi bụng bầu lùm xùm.

Lee Da In mặc váy rộng trong hôn lễ. Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi cầm bó hoa khá to và đội vương miện lộng lẫy

Động thái từ Lee Yoo Bi (chị gái Lee Da In)

Tối 7/4, nữ diễn viên Lee Yoo Bi đăng tải hình ảnh Lee Da In cười hạnh phúc cùng chú thích "Người được chúc phúc nhiều nhất thế gian". Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào emoji hình em bé trong bức hình do mỹ nhân Pinocchio đăng lên. Từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Lee Yoo Bi đang ám chỉ em gái cô - Lee Da In - đã mang thai con đầu lòng.

Bài đăng của chị gái Lee Da In cũng thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng

Không đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau



Nhiều netizen cho rằng, việc Lee Seung Gi và Lee Da In không đi hưởng tuần trăng mật có hơi bất thường, bởi cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm bất chấp sự phản đối từ công chúng. Theo những khán giả này, cặp đôi từ bỏ dịp ý nghĩa vì muốn "con gái Mama Chuê" tập trung dưỡng thai. Thế nhưng, nhiều fan phản bác lại bằng cách đưa thông tin Lee Da In đang bận quay phim còn Lee Seung Gi sẽ tổ chức concert vòng quanh châu Á trong thời gian tới, nên họ mới quyết định bỏ tuần trăng mật.

Lee Da In từng dính nghi vấn có thai hồi tháng 2 năm nay, ngay sau khi tuyên bố làm đám cưới với Lee Seung Gi. Tại thời điểm đó, đại diện cặp đôi đã ra sức phủ nhận tin đồn.

Nguồn: Wikitree