1 nam ca sĩ bị khui nợ tới 1200 tỷ vì thói cờ bạc, danh tính khiến công chúng bất ngờ

Vào ngày 17/3, tờ Marca đưa tin Bruno Mars tiếp tục gia hạn hợp đồng biểu diễn dài hạn năm thứ 9 liên tiếp với MGM Resorts International tại Las Vegas, Mỹ. Lý do nam ca sĩ gia hạn hợp đồng do anh đang nợ chính MGM Casino số tiền lên đến 50 triệu USD (hơn 1200 tỷ đồng) vì thói ham mê cờ bạc.

Nguồn tin thân cận cho biết: "Về cơ bản thì MGM sở hữu anh ấy". Được biết MGM trả cát xê cho Bruno Mars mỗi năm 90 triệu USD (2225 tỷ đồng) nhưng sau khi trừ nợ và thuế, nam ca sĩ chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Nếu không phung phí vào cờ bạc, hẳn giọng ca Uptown Funk đã mang về nhà số tiền "khủng" kể từ khi ký hợp đồng với MGM vào năm 2016. Đại diện của MGM và Bruno Mars hiện từ chối chia sẻ thêm trước thông tin chi tiết.

Hiện Bruno Mars đang nợ MGM Casino 50 triệu USD và phải ký tiếp hợp đồng biểu diễn dài hạn để trả nợ

Điều này không khiến người hâm mộ bất ngờ bởi Bruno Mars từ lâu đã công khai sở thích cờ bạc. Anh tiết lộ bản thân lần đầu tiên đến sòng bạc là vào năm 19 tuổi: "Tôi nhớ lần đầu tiên đặt cược, tay tôi run rẩy và 1 người đàn ông đã làm tôi bẽ mặt". Lúc chưa nổi tiếng, Bruno Mars cũng kiếm tiền thuê nhà bằng cách chơi cờ bạc.

Bruno Mars sinh năm 1985 tại Hawaii, có tên thật là Peter Gene Hernandez. Năm 2003, nam ca sĩ chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sau nhiều năm, Bruno Mars giờ đây đã thành danh với hàng loạt bản hit tỷ view như Uptown Funk, Just The Way You Are, That's What I Like, 24K Magic...

Bruno Mars công khai sở thích cờ bạc từ lâu

Nguồn: Marca, Complex