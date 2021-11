Phép Toán 1 + 1 = 3 ngay trên thân xe ô tô khiến dân tình ùa vào tranh cãi, nhưng đọc câu chú thích ở dưới mới thán phục: Hợp lý quá còn gì!

1 + 1 bằng bao nhiêu? Nếu ai hỏi bạn phép Toán này, hẳn bạn sẽ nghĩ thầm: đúng là câu hỏi... dở hơi, ai chẳng biết kết quả là 2. Bài Toán đơn giản đến trẻ con lên 4 cũng biết làm. Nhưng khoan nào, dưới góc độ... người trưởng thành, phép tính kia bỗng chốc được phức tạp hóa. Dù chỉ mới đăng tải trong thời gian ngắn, song sức hút của nó được chứng minh bằng hàng loạt lượt like, share không phải dạng vừa. Ai nấy đều phải trầm trồ, vì người nghĩ ra ý tưởng này quá... bá đạo.

Cụ thể, trên một chiếc ô tô xuất hiện phép toán 1 + 1, nhưng thay vì kết quả là 2 thì chủ nhân lại cho ra con số cuối cùng là... 3. Đây là câu trả lời khiến bất kỳ ai cũng có thể thấy sai rành rành, nhưng hãy nhìn dòng chữ đi kèm phía dưới: "If you don't use a condom" - "Nếu bạn không sử dụng... bao cao su". Đến lúc này thì ai nấy chỉ có thể á ố thán phục, phép Toán tưởng sai quá sai lại trở thành hợp lý một cách bất ngờ. Một chiến dịch marketing có thể nói thuộc dạng... bậc thầy, đơn giản nhưng dễ gây chú ý lại có thể dễ dàng đi vào trí nhớ nhờ phép Toán gây tranh cãi ban đầu.

Không ít dân mạng khi nhìn thấy decal trên ô tô đã phải trầm trồ trước sự ứng dụng Toán học vào marketing một cách nhuần nhuyễn của chủ nhân chiếc xe: "1 bố 1 mẹ và 1 con. Nên lưu ý sử dụng bao cao su khi quan hệ, nếu không muốn "đi hai về ba" bạn nhé!"; "Lỡ = 2 thì sao? đâu phải nỗ lực nào cũng đạt được kết quả"; "Chiếc taxi kế hoạch hoá gia đình đây rồi"; "Hảo quảng cáo, bậc thầy PR, thiên tài Toán học, chúa tể tính toán đây rồi"...

Có những lúc Toán học không đơn giản là... Toán học, nó còn là tập hợp của cả Sinh học, Kỹ năng sống như thế này đây. Vậy nên dù kết quả biết là sai lắm rồi đó nhưng thôi vì giải thích hợp lý nên cho qua vậy. Chỉ là với người trưởng thành, nhất định đừng quên một chiếc... condom nếu chưa có ý định tạo "sản phẩm mới", bạn nhé!