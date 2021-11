Lương giáo viên tiểu học cao hay thấp? Thầy giáo Tiktoker công khai con số gây choáng, dân tình tranh cãi không hồi kết

Kyle Cohen, giáo viên lớp 4 ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ mới đây đã gây chú ý khi đăng tải video trên Tiktok chia sẻ về thu nhập của mình trong năm đầu làm giáo viên. Anh cho biết kiếm được 31.000 USD trước thuế (khoảng hơn 700 triệu đồng), và con số này lập tức gây ra cuộc tranh cãi lớn. Nhiều người ủng hộ thầy Cohen, cho rằng giáo viên xứng đáng được trả lương cao hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng chỉ trích thầy Cohen, cho rằng giáo viên “chỉ làm việc từ 8 - 9 tháng/năm" nên mức lương phải thấp hơn ngành nghề khác.

Lương giáo viên tiểu học cao hay thấp?

Cohen sau đó tranh luận lại bằng cách công bố số giờ làm việc cùng mức lương trung bình mỗi giờ. Thầy giáo này cho biết mình thường làm việc khoảng 50 giờ mỗi tuần, 200 giờ mỗi tháng, chưa kể 40 giờ để soạn giáo án, họp phụ huynh và dự các sự kiện sau giờ học. "Ví dụ, trong tuần này, hiện là 6h tối và tôi vẫn ở lớp học. Tôi có cuộc hội thảo kéo dài đến 8h tối, tuần sau cũng như vậy", anh cho biết.

Sau đó, anh nhân 240 giờ làm việc mỗi tháng với 9 tháng trong năm, rồi lấy tổng lương cả năm (31.000 USD) chia cho tổng số giờ làm việc. Kết quả, mỗi giờ, Cohen chỉ kiếm được 14 USD. Theo Cục Thống kê Lao động (BLS), mức lương trung bình của người Mỹ vào năm 2020 là 56.310 USD, mỗi giờ là 20,17 USD.

Trong video, Cohen cũng nhấn mạnh anh "vô cùng biết ơn" công việc, và trở thành giáo viên là ước mơ của anh. Tiền lương không phải thứ khiến Cohen sợ hãi. "Dạy học luôn được coi công việc lương thấp. Gia đình và bạn bè tôi luôn bình luận về việc này nhưng tôi không cho phép điều đó ảnh hưởng tới bản thân", Cohen nói. Anh hy vọng các video của mình có thể bắt đầu cho những cuộc thảo luận nghiêm túc về thu nhập của giáo viên.

Cohen nói với In The Know rằng anh ấy đăng video để giúp "làm sáng tỏ những thực tế hiện tại mà các nhà giáo dục đang phải đối mặt". Anh ấy cho biết anh ấy đã chia sẻ một clip tương tự trên kênh YouTube của mình (anh ấy cũng đăng nội dung tương tự trên Instagram):

“Các giáo viên - và học sinh của chúng tôi - xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, và thực tế đáng tiếc là chúng tôi còn lâu mới biến ước mơ này thành hiện thực".

Video của Cohen đã thu hút 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Một người dùng cho rằng "lương giáo viên phải 70.000 USD mỗi năm, bất kể lớp nào". "Giáo viên xứng đáng có thu nhập tốt hơn", "Chúa ơi, hệ thống này phải thay đổi", nhiều người khác cùng quan điểm.

Trong một nghiên cứu gần đây về mức lương giáo viên trên toàn thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) đã phát hiện ra rằng, về mức lương, Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn một số quốc gia phát triển khác. Chẳng hạn, lương khởi điểm trung bình cho một giáo viên tiểu học Mỹ là gần 42.000 USD một năm, đứng thứ 10 trong số 36 quốc gia được khảo sát. Mỹ xếp trên Canada, Thụy Điển, Nhật Bản, Israel và xếp sau Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch.