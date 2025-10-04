Các thông tin và chia sẻ của Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech vẫn đang nhận sự chú ý từ công chúng. Không chỉ phát ngôn ở hiện tại mà những quan điểm trong quá khứ cũng được đem ra thảo luận.

Mới đây, một đoạn clip được đăng trên kênh TikTok tick xanh của Shark Bình từ tháng 12/2021 đã được chia sẻ trở lại.

Phát ngôn của Shark Bình vào cuối năm 2021 (Nguồn: @nguyenhoabinhshark)

Clip dài vỏn vẹn 13s, doanh nhân nói: "Lũ chuột nhắt luôn sợ bị lôi ra ánh sáng còn người quân tử thì không bao giờ phải sợ bóng đêm". Kèm theo phát ngôn này là chú thích: "Người quân tử không bao giờ sợ bóng đêm…".

Đây là 1 trong số nhiều clip ngắn mà Shark Bình thực hiện thời điểm đó. Đây là giai đoạn vị doanh nhân thường nói và đăng nhiều câu quote, mang tính chất bài học cuộc sống.

Chẳng hạn như cùng dịp với phát ngôn về người quân tử nói trên, Shark Bình có thêm 2 clip khác như sau: "Các bạn hãy nhớ, nếu im lặng trước cái xấu của ngày hôm nay thì ngày mai đừng kêu khi cái xấu mò đến đầu giường nhà bạn", "Napoléon từng nói: 'Thế giới này không chỉ tồi tệ vì hành vi của những kẻ xấu mà còn vì sự im lặng của những người tốt'. Từ bao giờ mà người Việt tốt phải sợ bọn xấu như vậy? Từ bao giờ mà ánh sáng lại phải sợ bóng tối như thế? Từ bao giờ những người tử tế lại e sợ bọn khủng bố như vậy?".

(Napoléon tức là Napoléon đại đế, còn được gọi là Napoléon Bonaparte, là một vị tướng quân sự và chính khách người Pháp. Câu nói của ông được dịch đầy đủ như sau: "Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt").

Dựa vào bối cảnh các clip cũng như trang phục, nhiều người cho rằng đây là các clip được quay cùng thời điểm, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và bài học đúc rút ra trong con đường kinh doanh.

Ngoài những câu quote này, Shark Bình còn tổ chức hỏi đáp, trả lời từng câu hỏi từ cư dân mạng. Các series này đều khá thu hút cư dân mạng ở thời điểm đó, nhận về nhiều bình luận bàn tán rôm rả.

Thời điểm 2021, Shark Bình thường làm clip chia sẻ quan điểm (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại - sau gần 4 năm, phát ngôn của vị "cá mập" bỗng viral trở lại, thậm chí netizen còn lội ngược dòng thời gian trên tài khoản Shark Bình và để lại nhiều bình luận thắc mắc. Tuy nhiên Shark Bình chưa có bất cứ phản hồi nào về đoạn clip này.

Thời gian gần đây, Shark Bình cũng hay nhắc đến ánh sáng và bóng tối, khẳng định mình đang đứng ngoài ánh sáng và thách đấu với những người ở trong tối. Các thông tin liên quan đến Shark Bình vẫn tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

(Tổng hợp)