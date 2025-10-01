Những ngày vừa qua, phát ngôn của Shark Bình cũng như mối liên hệ giữa vị "cá mập" này với AntEX - một dự án đầu tư tài sản số - trở thành đề tài được chú ý. Nam doanh nhân liên tục đăng status và livestream khiến các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư tài sản số nói riêng thảo luận rôm rả.

Shark Bình

Việc Chủ tịch NextTech liên tục đòi đối chất ầm ĩ, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình? Thậm chí còn xuất hiện thuyết âm mưu về chiến lược truyền thông của nam doanh nhân, hoài nghi về cách Shark Bình xử lý truyền thông.

Mới nhất, Shark Bình đã đăng status giải thích vấn đề này. Nam doanh nhân cho biết hình ảnh chụp chung với một nhân vật khá nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông đang bị hiểu lầm rằng mình được người này tư vấn truyền thông cho. Theo Shark Bình, đây không phải sự thật và khẳng định “tôi CHƯA & KHÔNG từng có ai tư vấn truyền thông hết”, chính mình tự đối diện và xử lý vấn đề trực tiếp.

“Nhiều người HIỂU LẦM việc bạn H. post ảnh chụp chung khi tôi có việc cá nhân năm 2022 là: bạn này có tư vấn truyền thông gì cho tôi. Tấm ảnh này H. chụp với tôi trước đó khá lâu trong một lần tình cờ gặp mặt.

Nay xin khẳng định cho rõ sự thật: xưa nay tôi CHƯA & KHÔNG từng có ai tư vấn truyền thông hết, luôn luôn là cá nhân tôi tự đứng ra đối diện & xử lý trực tiếp ạ.

Xin trân trọng & hoan hỉ với tất cả mọi người” - nguyên văn chia sẻ của Shark Bình.

Shark Bình và nhân vật khá nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông

Ở phần bình luận, Shark Bình tiếp tục đáp trả các bình luận từ cư dân mạng, bao gồm cả ý kiến không tích cực. Trong đó có thắc mắc về việc dạo này nam doanh nhân đăng quá nhiều status, anh trả lời: “Tại Shark thích”.

Phản hồi của Shark Bình về chuyện liên tục đăng bài trên MXH

Trước đó, từ ngày 22/9 - 29/9, Shark Bình liên tục trên tài khoản Facebook cá nhân và fanpage về sự việc, khẳng định mình bị lừa trong thương vụ với AntEX. Trong bài đăng vào ngày 29/9, vị “cá mập” khẳng định sẽ là lần đăng bài cuối cùng về sự việc.

Hiện tại vì sự việc này mà cả Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đều trở thành cái tên được chú ý trên MXH, các bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm. Về phần mình, Phương Oanh chưa có bất kỳ chia sẻ nào về ồn ào liên quan đến chồng.

Vợ chồng Shark Bình

Shark Bình có tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981. Vị doanh nhân được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia một chương trình khởi nghiệp trên truyền hình với phong cách thẳng thắn, quyết đoán và nhiều phát ngôn gây chú ý.

Hiện tại, Shark Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, logistics,…Với tầm nhìn dài hạn, Shark Bình được xem là người tiên phong, góp phần mở đường cho thương mại điện tử Việt Nam từ những năm 2000, khi lĩnh vực này còn khá mới mẻ.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Shark Bình cũng nhiều lần thu hút truyền thông. Vị doanh nhân từng kết hôn với doanh nhân Đào Lan Hương và có 2 con. Về sau cặp đôi quyết định đường ai nấy đi, Shark Bình định đi thêm bước nữa với diễn viên Phương Oanh và có 2 em bé sinh đôi được hơn 1 tuổi.

(Tổng hợp)