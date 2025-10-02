Con đường làm giàu của Shark Bình

Những ồn ào trên mạng xã hội thời gian gần đây tiếp tục đưa Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) trở thành nhân vật được chú ý. Tuy nhiên trước khi nổi tiếng với những ồn ào hay gây chú ý bởi đời tư, doanh nhân này vốn có xuất phát điểm từ dân công nghệ. Vậy con đường nào đã đưa đẩy Shark Bình đến với sự nghiệp doanh nhân?

Mới đây, một đoạn phóng sự vào năm 2006 về Shark Bình đã viral trên MXH. Thời điểm đó, vị cá mập mới 25 tuổi, vẫn còn là doanh nhân trẻ với vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (Peace Soft). Tại đây, vị doanh nhân đã chia sẻ con đường đến với kinh doanh của mình.

“Con đường trở thành nhà kinh doanh của mình tương đối tự nhiên và nhiều khi mình cũng tự nhận xét gần như nó là 1 cái gen.

Bởi vì trước đây ông nội mình cũng là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Mình bắt đầu làm phần mềm để bán lấy tiền từ khi còn là học sinh cấp 3 tại tỉnh Hà Tây (cũ - nay là Hà Nội). Hồi cấp 3 thì mình học chuyên Toán, hoàn toàn không được bồi dưỡng về Tin học nên tự mày mò, mua sách và đọc sách để nghiên cứu, tự học. Sau khi mình vào Đại học Công nghệ trường ĐHQG Hà Nội thì mình vẫn tiếp tục con đường đó.

Sau một vài những thành tích tại các cuộc thi về công nghệ thông tin trong nước, mình nhận thấy thị trường công nghệ thông tin ở Việt Nam mới, hoàn toàn có chỗ cho mình có thể gây dựng sự nghiệp từ đây. Chính vì vậy mình đã sáng lập công ty từ khi là sinh viên năm thứ 2, lúc 20 tuổi” - Shark Bình nói.

Phía dưới đoạn clip về Shark Bình năm 25 tuổi, nhiều người để lại bình luận ấn tượng. Hầu hết ý kiến đều cho rằng ở tuổi 25 mà có phong thái chững chạc, sở hữu công ty được đầu tư như vậy là không phải dạng vừa.

“25 tuổi mà đã làm Chủ tịch rồi có đơn giản đâu”, “Kiểu nghề chọn người, số phận an bài, lựa chọn đúng con đường đúng thời điểm”, “Quá chín chắn ở lứa tuổi 25”, “Shark Bình giỏi thật, 25 tuổi đã làm giám đốc”, “Năm 2006 mà có công ty từng này máy móc nhân viên là quá khét rồi. Mà năm 2025 mà có công ty như thế này cũng là quá giỏi chứ nói gì 20 năm trước”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, Shark Bình cũng nhiều lần chia sẻ về những ngày tháng khởi nghiệp khi mới sinh viên và con đường phát triển của mình. Vị doanh nhân gọi thời điểm khởi nghiệp là “3 không”: Không vốn, không trụ sở và cơ sở vật chất, không có nhân viên. Tất cả mọi thứ đều được Shark Bình làm một mình, ông chủ kiêm nhân viên, kiêm tất cả mọi thứ.

Nhưng cùng với đó, Shark Bình cũng có một cái “không” rất thuận lợi là không có đối thủ và có nhiều cơ hội.

Ban đầu, Peace Soft chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp, Shark Bình tự làm mọi thứ. Thời kỳ Việt Nam mới phát triển mạng Internet, doanh nhân này bắt đầu nghiên cứu và tham khảo mô hình của eBay và Alibaba. Sau đó, ông xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam. Khi có được nguồn vốn đầu tư, công ty PeaceSoft nhanh chóng thay đổi chiến lược, mở rộng quy mô, tuyển dụng nhân sự mở sàn thương mại điện tử Chodientu.com.

“Khẩu hiệu của Chợ điện tử đưa ra là cần gì có nấy và mình có chiến dịch kết hợp với các đối tác khác nhau. Ví dụ công ty này để làm sản phẩm game, công ty kia để làm về ô tô xe máy;... Đấy là các đối tác chuyên môn sẽ vận hành chợ điện tử theo những con đường chuyên môn riêng” - Shark Bình nói về Chodientu.com vào năm 2006.

Sau khi hết duyên với eBay, Shark Bình tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong không gian số. Chủ tịch NextTech nhận ra lượng mua sắm qua online chỉ chiếm 2%, còn đến 98% vẫn giữ thói quen mua sắm trong các môi trường truyền thống. Do đó, môi trường thương mại điện tử vẫn còn rất nhiều tiềm năng và có thể phát triển mạnh mẽ nhờ vào thế mạnh của mình.

Từ những ý tưởng đó, nam doanh nhân đã chuyển hướng kinh doanh từ thương mại điện tử sang phát triển điện tử hóa thương mại và Tập đoàn NextTech ra đời.

Ngoài thị trường Việt Nam, hiện nay Nexttech đã phát triển hàng chục chi nhánh với hàng trăm nhân viên tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan.

NextTech hiện có hơn 20 nền tảng công nghệ hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: Thương mại điện tử (E-commerce), Thanh toán điện tử (Fintech), Kho vận hậu (E-logistic) và Đầu tư khởi nghiệp (Start-up Venture).