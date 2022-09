Phát lộ manh mối nhiều cô gái bị lừa bán vào "nhà thổ" ở Campuchia

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung thông tin nhằm lôi kéo công dân Việt Nam sang Campuchia hoặc các tỉnh biên giới giáp nước này với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, từ 800 - 1200USD/tháng.

Tuy nhiên, thực tế sau đó những người “nhẹ dạ, cả tin” đều bị đưa xuất cảnh trái phép sang làm việc tại một số cơ sở kinh doanh tại Campuchia (chủ yếu do người Trung Quốc làm chủ). Tại đây, những người này bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, có một số trẻ em gái bị dụ dỗ, ép buộc hoạt động mại dâm.



Công an tỉnh Đồng Nai từng tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho gần 200 người sang Campuchia lao động trái phép.

Nhiều nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở hoạt động đánh bạc trực tuyến, lừa đảo qua mạng, bị ép phải làm việc từ 12 đến 16 giờ/ngày. Người nào không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn thì sẽ bị đánh đập, thậm chí có trường hợp bị bán từ cơ sở này sang cơ sở khác. Người nào muốn về thì bị yêu cầu gọi điện về nhà nộp tiền chuộc với số tiền từ 200 – 300 triệu đồng.

Hành vi nêu trên của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” và tội “Mua bán người” quy định tại Điều 349 và Điều 150 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra đối với 2 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 2, Điều 349 Bộ luật hình sự.

Qua làm việc trực tiếp, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam cho biết, từ trước đến nay, Sở chưa có văn bản ký kết hợp tác, giới thiệu việc làm tại Vương quốc Campuchia.

Để tránh rơi vào “bẫy” của các đối tượng với các thủ đoạn nêu trên, Công an tỉnh Hà Nam đề nghị người dân cảnh giác trước những lời mời sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao”, không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội.

Trước khi nhận lời đi làm cần tìm hiểu kỹ nơi làm việc và công việc sẽ làm, nhân thân của người giới thiệu, người đi cùng. Khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, đề nghị người dân nên thông qua các cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động như Sở LĐTB&XH, các công ty được Nhà nước cho phép đưa người ra nước ngoài lao động theo hợp đồng để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam cũng đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng có hoạt động lôi kéo, tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép thì thông báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc qua điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Hà Nam 0226.3852.673.