Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra sản phẩm của “Ngân Collagen”

Ngày 17/10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan sản phẩm và công ty "Ngân Collagen" (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau) với Công an TP.HCM.

"Chúng tôi kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen' nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM", báo Thanh Niên online dẫn lời lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin.

Kết quả này xuất phát từ việc Cục An toàn thực phẩm phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo sản phẩm thực phẩm của "Ngân Collagen" từ tháng 5/2025.

Cụ thể, hồi tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm thông tin, một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen do cá nhân có "nickname Ngân Collagen" quảng cáo sai quy định. Các sản phẩm gồm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus.

Qua rà soát trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website đang quảng cáo Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus sai quy định. Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “giảm cân cấp tốc”, “đốt mỡ toàn thân”, “giảm cân không cần ăn kiêng”, kèm nhiều hình ảnh trước - sau của người sử dụng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, và chưa xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

"Trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen Chanh Plus", đại diện Cục An toàn thực phẩm thông tin.

Những điều tiếng trong quá trình kinh doanh

Báo Thanh niên cho hay, trong quá trình kinh doanh, Ngân Collagen cũng từng vướng phải những điều tiếng. Điển hình là hồi năm 2018, công an Cà Mau kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen do bà Trần Thị Bích Ngân làm giám đốc. Thời điểm đó, phía cơ quan chức năng xác định bà Ngân cùng với 7 người khác có hành động xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ, ngăn chặn việc kiểm tra kho hàng, đồng thời khóa cửa kho hàng rồi bỏ đi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, "Ngân Collagen" từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này hiện đã giải thể.

Trên các trang thông tin truyền thông, Ngân thường được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen - doanh nghiệp phân phối độc quyền "kẹo táo thải mỡ bụng".

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen thành lập từ tháng 10/2018, có vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980).

Đáng chú ý, công ty này đã nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật. Sau gần một năm thành lập, doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984), sau đó một tháng, chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện nay là ông Huỳnh Việt Nhật Tường (sinh năm 1998)..

Mới đây, đầu tháng 9, doanh nghiệp bất ngờ đăng ký bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống có cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là bán lẻ mỹ phẩm.

Trước đó, hồi tháng 5, "Ngân Collagen" phản ánh sản phẩm giảm cân của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) có vấn đề chất lượng, cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra. Đến ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Không lâu sau khi Ngân 98 bị bắt, cộng đồng mạng xôn xao khi tài khoản TikTok hơn 626.000 lượt theo dõi, có "tick xanh" của Ngân Collagen bất ngờ chuyển sang chế độ riêng tư. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Hiện cái tên Ngân Collagen vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.