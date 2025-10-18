Ngày 17/10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan sản phẩm và công ty "Ngân Collagen" (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau) với Công an TP.HCM.

"Chúng tôi kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen' nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM", báo Thanh Niên online dẫn lời lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin.

Kết quả này xuất phát từ việc Cục An toàn thực phẩm phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo sản phẩm thực phẩm của "Ngân Collagen" từ tháng 5/2025.

Cụ thể, hồi tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm thông tin, một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen do cá nhân có "nickname Ngân Collagen" quảng cáo sai quy định. Các sản phẩm gồm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus.

Qua rà soát trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website đang quảng cáo Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus sai quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, 2 sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh Plus… được quảng cáo sản phẩm gây hiểu lầm về công dụng

Hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này trên môi trường mạng ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung.

Cục An toàn thực phẩm xác nhận chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho cả hai sản phẩm này.

Đặc biệt nghiêm trọng, trên môi trường mạng, các sản phẩm được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, gây hiểu lầm về công dụng thực tế. Trên nhãn sản phẩm chỉ ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung, nhưng cách quảng cáo lại vi phạm quy định.

Ngân Collagen từng tố cáo sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có vấn đề

Trần Thị Bích Ngân, thường được biết đến với biệt danh Ngân Collagen, nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và dàn siêu xe như Range Rover, Maybach, Porsche.

Năm 2017, cô thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau nhưng giải thể sau đó không lâu. Đến tháng 10/2018 Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, là doanh nghiệp phân phối độc quyền "kẹo táo thải mỡ bụng" bán lẻ mỹ phẩm. Sản phẩm này cũng do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường, không phải Ngân Collagen.

Ngân Collagen nổi tiếng với hình ảnh doanh nhân giàu có

Đáng chú ý, công ty này đã nhiều lần thay đổi chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Ban đầu, Giám đốc là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980). Sau gần một năm thành lập, chức vụ này được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984). Đến tháng 11/2019, chức vụ trên chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện nay là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998)...

Trước đó, hồi tháng 5, "Ngân Collagen" phản ánh sản phẩm giảm cân của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) có vấn đề chất lượng, cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra. Đến ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Không lâu sau khi Ngân 98 bị bắt, cộng đồng mạng xôn xao khi tài khoản TikTok hơn 626.000 lượt theo dõi, có "tick xanh" của Ngân Collagen bất ngờ chuyển sang chế độ riêng tư.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.