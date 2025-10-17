Gần đây, cái tên Ngân Collagen thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Tối 16/10, hàng loạt diễn đàn lớn đồng loạt đăng tải thông tin về người phụ nữ này, bao gồm năm sinh, quê quán và lĩnh vực kinh doanh. Thông tin trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra với Ngân Collagen?

Thậm chí, không ít cư dân mạng tò mò đi tìm hiểu xem người phụ nữ này là ai mà lại được "gọi tên" nhiều như vậy.

"Ngân Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân

"Ngân Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Ngân Collagen từng giành giải phụ tại một cuộc thi nhan sắc và xây dựng hình ảnh một “phú bà” có cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh. Đi kèm với sự nổi tiếng, doanh nhân này cũng từng vấp phải ồn ào khi thường xuyên chia sẻ về loạt túi hiệu, biệt thự sang chảnh… khiến dân mạng tranh luận sôi nổi.

Ngoài bán sản phẩm giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi truy cập kênh Trần Thị Bích Ngân có tích xanh với hơn 626.000 lượt theo dõi xuất hiện dòng chữ “đây là tài khoản riêng tư”. Trong khi đó, trang Facebook có hơn 4.000 bạn bè được cho là của nữ doanh nhân này cũng đã để chế độ giới hạn người bình luận các bài viết. Động thái này của Ngân Collagen được nhiều người chú ý.

Đặc biệt, sau khi Ngân 98 bị bắt, nhiều người tò mò về hoạt động kinh doanh và các sản phẩm của Ngân Collage. Bởi trước đó, Ngân Collagen từng "lời qua tiếng lại" với Ngân 98 về những mỹ phẩm mà cả hai kinh doanh.

Trong quá trình kinh doanh, Ngân Collagen cũng từng vướng phải những điều tiếng. Gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị khẩn trương xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.

Sản phẩm giảm cân do Ngân collagen quảng cáo

Trên các trang thông tin truyền thông, "Ngân Collagen" thường được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen - doanh nghiệp phân phối độc quyền "kẹo táo thải mỡ bụng". Sản phẩm này cũng do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Theo thông tin trên báo Dân Trí cho biết, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen thành lập từ tháng 10/2018, vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980). Trụ sở đặt tại TPHCM.

Đáng chú ý, công ty này đã nhiều lần thay đổi chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Sau gần một năm thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984).

Đến tháng 11/2019, chức vụ trên chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện nay là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998)...

Mới đây, đầu tháng 9, doanh nghiệp bất ngờ đăng ký bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống có cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là bán lẻ mỹ phẩm.

"Ngân Collagen" từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này hiện đã giải thể.

Bên cạnh đó, ngày 17/10, trao đổi với báo Thanh niên, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan sản phẩm và công ty "Ngân Collagen" (Trần Thị Bích Ngân) với Công an TP.HCM.

"Chúng tôi kiểm tra công ty của "Ngân Collagen" nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói.