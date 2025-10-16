Những ngày vừa qua, sau khi Ngân 98 vướng vòng lao lý thì Ngân Collagen cũng được gọi tên. Bởi lẽ hồi tháng 5 vừa qua - cả hai vướng ồn ào đấu tố và sau đó, sản phẩm giảm cân của cả 2 bị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Ngân Collagen có tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995), hiện đang sống ở Cần Thơ. Theo thông tin tự chia sẻ trên MXH, Ngân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Pháp năm 2018 và giành giải "Hoa hậu có làn da đẹp nhất". Cô cũng xây dựng hình ảnh phú bà xinh đẹp, thành đạt có biệt thự rộng 1.000m² tại Cần Thơ và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang trọng.

Ngân Collagen

Trang TikTok có tick xanh của cô có hơn 600k lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên kể từ ồn ào với Ngân 98, tài khoản này đã chuyển về trạng thái riêng tư, Ngân Collagen sử dụng tài khoản phụ có 160k người theo dõi.

Ở tài khoản phụ này, Ngân tiếp tục bán hàng - chủ yếu là sản phẩm làm đẹp, đồng thời chia sẻ về cuộc sống bên trong “lâu đài 500 tỷ”. Khoảng chiều tối ngày 16/10, tài khoản này vẫn trả lời bình luận của mọi người.

Bình luận từ tài khoản TikTok của Ngân Collagen

Về các tài sản của Ngân Collagen, nổi bật là biệt thự được giới thiệu là có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong video ngày 13/4/2025, cô chia sẻ khoảnh khắc mừng tân gia biệt thự mới, cho biết đã mất 5 năm xây dựng. Tuy nhiên, khi các ồn ào nổ ra, nhiều người đặt câu hỏi về độ xác thực của khối tài sản mà cô từng công khai.

"Lâu đài" gây tranh cãi của vợ chồng Ngân Collagen

Bích Ngân từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau năm 2017, nhưng công ty này hiện đã giải thể. Hiện tại, Ngân được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 26/10/2018. Địa chỉ trụ sở chính tại 23, đường số 2, Khu tái định cư - cảng Phú Định, phường Phú Định, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường, không phải Ngân Collagen.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Ngân Collagen còn có phát ngôn gây tranh cãi về thói quen tiêu dùng xa xỉ. Trong một video, cô từng tuyên bố “chốt đơn” 10 chiếc túi hiệu cùng lúc, một clip khác gây tranh luận khi cô cho biết dùng túi hàng hiệu để đựng trái cây.

Những chia sẻ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cô tiêu xài hoang phí, số khác nghi ngờ độ thật, giả của những món đồ cô sở hữu.