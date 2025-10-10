Một người đàn ông 61 tuổi đến từ Maharashtra, Ấn Độ, mất tích tại Trường Cao đẳng Y khoa Maharishi Deoraha Baba ở Deoria, đã được tìm thấy đã tử vong bên trong bể chứa nước của bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Ashok Gawande, cư dân Thane, Maharashtra.

Theo các quan chức, Gawande được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện vào ngày 27/9 trên xe cứu thương 108 sau khi bị thương ở chân. Hồ sơ bệnh viện xác nhận rằng ông được nhập viện dưới tên thật.

Cảnh sát trèo lên bể chứa nước của bệnh viện để đưa thi thể ra ngoài.

Vài ngày sau, khi Gawande mất tích khỏi khoa, ban quản lý bệnh viện đã không báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo sơ mi và một tấm ga trải giường trên tầng 5, cả hai đều được xác định là đồ dùng cá nhân của Gawande. Những vật dụng này đã giúp các điều tra viên lần theo dấu vết khu vực điều trị và xác nhận hồ sơ bệnh án của ông.

Vào ngày 6/10, khi các nhân viên bệnh viện nhận thấy mùi hôi thối trong nước cung cấp cho Khoa Ngoại trú và các khu điều trị, đội bảo trì đã lên tầng 5 để vệ sinh bể chứa nước xi măng và phát hiện một thi thể nổi bên trong. Cảnh sát đã được báo cáo ngay lập tức và thi thể đã được vớt lên và đưa đi khám nghiệm tử thi.

Một đội cảnh sát đã được điều động đến Mumbai và Gorakhpur để hỗ trợ xác định danh tính người đàn ông. Vợ của Gawande, Anita Gawande, đã nhận dạng được người chết từ ảnh chụp.

Đêm muộn ngày 9/10, cảnh sát đã ra thông cáo xác nhận Ashok Gawande đã sống ly thân với vợ trong bốn năm qua. Anh ta được cho là đã trải qua quá trình điều trị bệnh tâm thần tại một bệnh viện ở Mumbai trong 4 tháng và "tình trạng tâm thần của anh ta không ổn định", cảnh sát cho biết.

Sau khi tìm thấy thi thể, Thẩm phán quận Divya Mittal đã kiểm tra hiện trường và phát hiện nhiều lỗ hổng an ninh tại bệnh viện. Cửa ra vào tầng 5 không được khóa, chốt cửa bị hỏng và không có camera giám sát nào được lắp đặt trên cầu thang hoặc đường dẫn lên tầng cao nhất.

Một nhóm điều tra do Giám đốc Phát triển (CDO) dẫn đầu đã được thành lập ngay lập tức để điều tra các lỗ hổng bảo mật. Báo cáo của nhóm đã được gửi đến chính quyền tiểu bang ngay tối hôm đó.

Dựa trên những phát hiện này, ban quản lý đã cách chức Hiệu trưởng Tiến sĩ Rajesh Barnwal và điều ông đến Lucknow.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ án từ mọi góc độ có thể để xác định lý do tại sao bệnh nhân lại mất tích và tử vong trong bể nước của bệnh viện.