Một vụ án mạng đầy rùng rợn và khó tin đã xảy ra tại Gunsan, thuộc tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc, khi một người đàn ông 41 tuổi, chỉ được biết đến với tên A, đã sát hại bạn gái của mình sau một cuộc cãi vã về vấn đề đầu tư chứng khoán. Vụ việc xảy ra vào tháng 10 năm trước, khi A mượn 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng) từ bạn gái, B, để đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Trong cơn tức giận, A đã ra tay sát hại B và sau đó mua một chiếc tủ lạnh kimchi để giấu xác cô trong căn hộ mà họ từng chung sống. Điều đặc biệt là, nhờ vào điều kiện bảo quản lạnh và ẩm đặc trưng của tủ lạnh kimchi, thi thể của B đã không bị phân hủy sau một năm.

Để che giấu tội ác của mình, A đã giả mạo việc thanh toán tiền thuê nhà thay cho B và liên tục sử dụng điện thoại của cô để liên lạc với gia đình B, giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên, sự thật đen tối này không thể giấu mãi. Sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh khi em gái của B không thể gặp mặt chị mình và chỉ liên lạc được qua điện thoại. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 9, cô đã quyết định báo cảnh sát về sự mất tích của chị gái.

Cảnh sát sau khi tiếp nhận thông tin đã liên hệ qua điện thoại của B nhưng chỉ nhận được những tin nhắn từ A, người khẳng định rằng B vẫn an toàn. Quá trình điều tra tiếp tục và cảnh sát phát hiện A đã yêu cầu người bạn gái hiện tại của mình, C, giả dạng B để trả lời tin nhắn. Khi C nhận ra sự bất thường, cô đã đối mặt với A và anh ta đã thú nhận hành vi giết người của mình.

Ngày 30 tháng này, A đã bị cảnh sát Gunsan bắt giữ và trong quá trình điều tra đã phát hiện ra thi thể của B tại nơi ở của A. Hiện tại, cơ thể của B đã được gửi đến Viện Khoa học Quốc gia để khám nghiệm tử thi, nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết và xác định thời điểm xảy ra vụ án.

Trong phiên tòa diễn ra chiều nay, dù A chỉ nói lời xin lỗi khi đối mặt với câu hỏi của giới truyền thông, nhưng anh ta đã không hé lộ động cơ giết người và giấu xác. Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc và xác định hành vi phạm tội của A.

Nguồn: ETtoday