Hiện trường là hồ chứa nước quy mô lớn. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc vali màu đen loại cỡ lớn, được quấn nhiều vòng bằng xích sắt, khóa bằng ổ khóa và cố định thêm bằng dây rút nhựa tại bốn điểm, cùng một điểm chặn khóa kéo. Từ bên trong vali, mùi tử khí nồng nặc bốc ra ngoài.

Khi mở vali, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chưa rõ quốc tịch. Nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc quần lửng màu kem, cơ thể trong tư thế co quắp. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân đã tử vong khoảng 5 ngày trước, nhưng hiện chưa thể xác định đầy đủ vết thương chí mạng là nguyên nhân gây ra tử vong. Ngoài ra, ở ngăn trước của vali, cảnh sát thu giữ 9 miếng tạ tập gym (dumbbell plate) được sử dụng để gia tăng trọng lượng nhằm nhấn chìm chiếc vali.

Người dân phát hiện sự việc cho biết, lúc trông thấy, vali đã có dấu hiệu rỉ máu và dịch cơ thể chảy ra bên ngoài, đồng thời mùi hôi lan tỏa khắp khu vực.

Khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy có vết bầm tím quanh cổ, ngực và sống mũi nạn nhân. Đáng chú ý, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay khả nghi trên những miếng tạ đi kèm trong vali.

Các điều tra viên nhận định, vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ sát hại nữ giới giấu xác trong vali đỏ, dìm xuống nước tại địa bàn huyện Ban Chang hồi đầu năm nay. Khi đó, hung thủ cũng sử dụng vali và tạ để phi tang thi thể. Đặc biệt, vị trí phát hiện chiếc vali lần này chỉ cách hiện trường vụ án trước khoảng 14 km. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, nhận định khả năng cao cả hai vụ án do cùng một nhóm đối tượng gây ra.

Theo lời khai của binh sĩ Phakthorn, người thường xuyên túc trực tại khu vực hồ chứa, nơi này vốn do Hải quân quản lý, đồng thời cũng là điểm tập luyện của đội tuyển đua thuyền quốc gia. Thông thường không cho phép người ngoài vào đánh bắt cá, song vẫn có tình trạng lén lút. Khoảng 5 ngày trước, vào lúc 22h, binh sĩ này phát hiện có ánh sáng giống đèn pin trong khu vực, tưởng là người đi câu trộm. Đặc biệt, 3 ngày gần đây, từ khoảng 21h trở đi, liên tục có tiếng chó tru rợn người suốt đêm - điều vốn chưa từng xảy ra tại đây. Chỉ đến sáng nay, khi chiếc vali bị phát hiện, mọi người mới liên hệ chuỗi sự việc bất thường.

Hiện vụ án đang được cảnh sát tỉnh Chonburi phối hợp lực lượng đặc nhiệm mở rộng điều tra, khẩn trương truy tìm hung thủ.

